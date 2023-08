Elever i Oslo er forvirret og splittet om nytt inntak til videregående skole

Elevene i Oslo vil hverken ha byrådets nye blandingsmodell eller dagens karakterbaserte opptak. – Vi er veldig, veldig uenige.

Publisert: 11.08.2023

Denne uken la byrådet frem en omstridt ny inntaksordning til videregående skole i Oslo. Karakterer skal få mindre å si, og alle elever, uansett karakternivå, skal ha mulighet til å komme inn på alle byens skoler. Modellen blir trolig innført hvis de rødgrønne vinner valget til høsten.

Saken splitter rødgrønn og borgerlig side i bystyret. Det samme gjelder Oslos elever.

– Debatten om inntaksordning er så splittende at elevene ikke klarer ikke å bestemme seg for noen ting, forteller leder i Elevorganisasjonen i Oslo Martine Svendsen.

Tre ganger det siste året har organisasjonen forsøkt å bli enige om hvorvidt de skal støtte byrådets modell eller dagens rene karakterbaserte inntak.

– Ingen av modellene klarte å få to tredjedels flertall på møtene våre, sier Svendsen.

Organisasjonen har heller ikke klart å samle seg om et tredje alternativ.

Hun forteller om lange og intense debatter om saken.

– Vi er veldig, veldig uenige, vi klarer ikke å enes om noe som helst, forteller hun.

Endret mening flere ganger

Elevorganisasjonens holdning til inntaksmodell har endret seg fra møte til møte det siste året. På to av møtene var det et svakt flertall for å fortsette med dagens ordning, men ikke stort nok til at det kunne bli vedtatt. På ett møte var det flertall for blandingsmodellen.

Svendsen tror en viktig årsak er at det stadig sendes nye representanter til møtene. Organisasjonen har representanter fra 54 ungdomsskoler og videregående skoler i byen. Hver skole får sende to representanter hver. Det varierer også fra møte til møte hvor mange skoler som er representert, og hvilke områder i byen som er representert. Generelt møter det færre fra skoler i Oslo øst. Hun tror det kan påvirke utfallet:

– På møtet hvor blandingsmodellen ble vedtatt, var det et flertall av representanter fra skolene i Oslo øst. På siste møte, da det ikke lenger var flertall for modellen, var majoriteten på møte fra skoler i vest, forteller hun.

Dagens ordning heller ikke god nok

I et høringssvar til byrådet skriver organisasjonen at de mener blandingsmodellen er unødvendig komplisert å forstå. Mange elever mener også den er urettferdig, og at den tar bort den valgfriheten som karakterbasert opptak gir.

– Men vi er ikke for dagens karakterbaserte opptak heller, understreker Svendsen.

– Vi mener det fører til en mer segregerte by og A- og B-skoler. Dette fordi vi ser at karakterer går i arv. De som kommer fra ressurssterke familier, har større sjanser til å komme inn på drømmeskolen.

Hun sier hun mener høyresiden ikke bør være fornøyd med status quo og erkjenne problemene som rent karakterbasert opptak gir.

– Urettferdig og usikker

I høringsrunden til forslaget er flere sentrale aktører kritiske til blandingsmodellen. Tydeligst ut går Oslo-skolens øverste etat, Utdanningsetaten.

De mener den nye modellen vil ha liten effekt og vil kunne oppleves urettferdig, skriver de i sitt høringssvar.

Etaten mener også at det er vanskelig å finne holdepunkter for at en ny inntaksmodell i seg selv vil gi utjevning mellom skoler.

Brevet er undertegnet direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen. Aftenposten har bedt Gerhardsen utdype kritikken, men etatens kommunikasjonsavdeling svarer at hun ikke vil tilføye noe utover det som står i høringsbrevet.

Også Oslo kommunale foreldreutvalg er svært kritiske til blandingsmodellen. De mener modellen vil være urettferdig for halvparten av elevene, og at konsekvensene av å innføre den er for usikre og risikable. Den vil også føre til usikkerhet om hvilke skoler det er hensiktsmessig å søke på, og vil kunne føre til «taktiske valg» som ikke nødvendigvis er elevenes reelle valg, advarer de om.

Utdanningsforbundet i Oslo støtter den nye modellen. De skriver at de ikke tror den vil omfordele elevene på de minst søkte skolene i særlig grad, men mener den nye modellen bør gis en sjanse fordi de mener den vil gi flere elever muligheter til valg, lette karakterpresset og skape mer mangfoldige skolemiljøer.