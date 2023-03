Bybetjenten er på jakt. I bilen har han et effektivt våpen. Og stadig flere blir tatt. 183.000 gule lapper: Slik har p-bøtene eksplodert i Oslo

19.03.2023 07:08

En Toyota Yaris med to store datamaskiner i baksetet har nettopp kjørt gjennom gatene på Hasle. Ikke langt bak følger en gulkledd mann på elsykkel.

På hver side av bilen har seks små kameraer tatt bilder av over 200 registreringsskilt. På et øyeblikk er skiltnumrene sendt til en database i skyene «der oppe et sted» og tilbake på datamaskinen til bybetjent Qaiser Nazir Butt.