Står opp mot ti år på venteliste: – Det er så deilig å stikke fingrene i jorden

Annenhver nordmann er hjemmedyrker. I denne parsellhagen sto 600 på venteliste for litt jord.

Jean Cena (41) dyrker sin lidenskap blant likesinnede midt i byen.

31.05.2023 11:04

Skitt under fingerneglene. Grønskebrune bukseknær. Knasking av selvsådde gulrøtter. Slik vil mange Oslo-folk åpenbart ha det. Selvdyrking fikk et oppsving under pandemien, og interessen ser ikke ut til å ha avtatt.

– Det er så deilig å stikke fingrene i jorden, sier Jean Cena og krafser løs på sin pinsetørre jordlapp i Geitmyra parsellhage. Om noen måneder skal hun etter planen kunne dra opp ekstremt kortreiste poteter, squash og brokkoli. Blant annet.

Lite slår smaken av nyhøstede, selvdyrkede grønnsaker, synes hun. Venners barn hun har hatt med på prøvesmaking, synes det samme.

– De har aldri spist så mye gulrøtter som da de fikk smake disse. Ett av barna lurte på om man kunne dyrke bacon også, he-he.

Det første Cean gjorde da hun flyttet fra Stranda på Sunnmøre til Oslo for nesten 15 år siden, var å sette seg på venteliste. Hun måtte holde ut i åtte år før jordlappen var til hennes bruk.

For det er rift om parsellene i Oslo.

For noen år siden besluttet Geitmyra parsellhagelag å fryse sine ventelister. Da sto 600 registrert.

– Vi har nå jobbet oss ned til litt over 300. Vi prøver å slippe inn flere ved å dele opp de største parsellene når de blir ledige, sier styreleder i parsellhagelaget, Jana Veitenhansl.

For 400 kroner i året kan de lykkelige leie sin parsell. Det kan de i prinsippet gjøre så lenge de ønsker. Men slett ikke alle medlemmer tviholder på sin rett i årevis.

– Folk skjønner ofte ikke hvor mye jobb det er. Man være på hele tiden, sier Veitenhansl.

Jone Rivrud (34) og Jenny Linge Valberg (37) sto ni år på venteliste. Nå planlegges sesongens grøde i parsellhage-workshop.

Men det ble jubel i stuen til Jone Rivrud (34) og Jenny Linge Valberg (37) da årets fordeling ble klar. Etter å ha ventet i ni år, var endelig parsellen deres.

Nå legger de en slags frøposekabal på et pledd ved siden av parsellen. Reddik og poteter skal de helt sikkert ha. Salat også. Men hva mer? Grønnkål? Mangold? Jordbær? Men det viktigste først:

– Det er så fint å bare være her. God stemning, sier Rivrud, mens barna Eline (6,5) og Peder (3,5) svinser rundt. De har fått sin egen parsell i parsellen.

– Det beste er å spise poteter, sier Eline etter litt betenkningstid. Å grave etter dem blir nesten som en skattejakt.

– Bortsett fra at det er mat, og ikke gull eller godteri!

Frøkabal og skilltverksted i parsellhagen.

Økt bevissthet

Det er lenge siden nordmannens hageliv bare handlet om prydblomster og en skarve ripsbusk hist og her. Forbruksforsker ved SIFO Oslo Met har fulgt nordmenns mat- og spisevaner i flere år, og tendensen har vært stigende lenge.

Vi får stadig mer sans for norsk matkultur, selvdyrking og sanking. Bahr Bugge strekker pendelen helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, da skandinaviske kokker gikk foran i et manifest for norsk og nordisk matkultur. «Se ned!» For det finnes faktisk spiselige muligheter i en skogbunn, en grøftekant og et bed nær deg.

Og mens kortreist matauk tidligere var forbundet med hygge og hobby, har nye perspektiver sneket seg inn, mener Bahr Bugge.

– Mange ting har virket sammen over tid. Men koronapandemien ga oss en ny bevissthet rundt selvberging og selvforsyning, sier forskeren.

I en SIFO-undersøkelse fra i fjor svarte 6 av 10 nordmenn at de hadde plukket bær siste tolv måneder. Over halvparten hadde dyrket urter eller grønnsaker hjemme.

Les også Da drømmen om selvdyrket grønnsaks-bonanza visnet

Flere «hagenerder»

– Plen blir stadig mindre interessant, og kjøkkenhagen har fått hedersplassen i hagen, bekrefter generalsekretær Tron Hirsti i Det norske hageselskap overfor Aftenposten. Hagelaget organiserer 270 mindre enheter rundt om i landet. Folk strømmer til kurs og foredrag, og medlemskurven stiger stadig, ifølge Hirsti. Hageentusiastene bruker tid på å lære, prøve, feile, utveksle tips og «nerde» i det grønne og jordfargede.

– Det podes trær, tas stiklinger og avleggere over en lav sko, og grønnsakene skal ikke bare rett i fryseren. De fermenteres, tørkes og det lages hermetikk, sier Hirsti.

Ikke dermed sagt at blomster er avleggs. Kommende søndag arrangerer Botanisk hage årets plantemarked på Tøyen. Allerede ved åpning står trolig hageentusiaster klare med plantekataloger og målrettede blikk. Bestselgeren?

– Tomatplantene! sier Torbjørg M. Breivik, som er styreleder i Botaniske hages venner.

– Vi har sorter du ikke får tak i i butikkene. Urter er også veldig populært, sier Breivik.

For hvorfor bare se og snuse på planter når du kan spise dem?

Dagfinn Tutturen (41) gjør det han kan for å få det til å spire og gro.

Gulrot til høsten

Bevæpnet med to vannkanner nyter Dagfinn Tutturen (41) hobbygartnerlivet på Geitmyra Han er vokst opp på gård i Indre Østfold, men er konvertert byrotte i et leilighetsliv. Da gjør det godt med et grønt pustehull på Sagene.

– Dette er et fantastisk sted, sier Tutturen, og dusjer spirer av brokkoli, purre, gresskar og gulrøtter. Forhåpentlig får han også dreis på årets eksperiment – tomatillo. Muligens kan grønn salsa til høstens fredagstaco sikres.

Yngste pode ligger i en barnevogn ved siden av og sover. Fireåringen er i dag på annen ekskursjon, men for Tutturen handler selvdyrking mye om nettopp å lære barna et og annet om hvor maten kommer fra.

I mellomtiden skremmes naturens egne tjuvradder vekk.

– Gulrøttene må faktisk tynnes, vannes og gjødsles. De kommer ikke fra en fabrikk. Det er en jobb som må gjøres.

Om et halvt år kommer den kanskje største «gulroten». Da er gresskarene – etter planen – store og knalloransje.

– Å hule ut et halloween-gresskar du har dyrket selv ... det synes jeg er stas!