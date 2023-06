Hva gir du noen som har alt? Et ekorn på 5,5 meter, kanskje?

Ubrukt sankthansbål lånes bort, aldri brent.

Brennbart ekorn lånes bort. Vis mer

Under fanen for dyr til Finn.no, videre via underkategorien «gnagere og kaniner», kan du nå finne en annonse som lar deg låne Sankthansbålet til Oslo Badstuforening.

Ja, fordi det ligner på et ekorn. I annonsen står det følgende:

«Oslo badstuforening har bygget et stort sankthansbål som dessverre ikke ble brent på grunn av bålforbudet. Bålet er skrekkelig fint, kunst av ypperste kvalitet, så vi vil så gjerne beholde det til neste år.»

Bålet skulle brennes på en flåte utenfor operaen, men ble likevel rammet av bålforbudet.

Én av interessentene for ekornet er Øystein Aurlien. Han leder noe som heter Lysaker-samarbeidet, og vil plassere ekornet ytterst på moloen ved Sollerudstranda, like ved Bestum.

– Vi prøver å løfte området litt og har fått en dispensasjon av kommunen for å gjøre det penere på moloen. Vi vil ha ekornet ytterst på moloen. Så i dag har jeg spurt kommunen om det er mulig. Det er jo et kunstverk nesten, så det blir fint å ha på moloen, samtidig som det står trygt, sier Aurlien.

– Forventer du strie strømmer av turister nå hvis ekornet kommer?

– Ikke strie strømmer med folk, men Sollerud er en perle av et badested. Moloen er etablert for 30 år siden. Nå vil vi ha den oppgradert, så da er det fint med et ekorn der ytterst ved siden av badstuen, sier Aurlien.

Ekornet er stort og tungt. For å få det ut av sjøen, måtte det kranes.

– Fremtiden litt usikker

Havnevesenet har bedt dem flytte bålet. Derfor ble ekornet torsdag kveld plassert på land på baksiden av Sørenga mot Ekeberg. Der blir det neppe værende. Ifølge badstuforeningen er det rift om ekornet.

Aslak Paus, driftsleder og ekornansvarlig i Oslo badstuforening, sier det er rundt 20 personer som har ytret ønske om å ha det 5,5 meter høye ekornet i hagen. En campingplass er også interessert, men foreløpig er moloen på Sollerud mest aktuell.

– Fremtiden til ekornet er litt usikker akkurat nå, men ønsket er at den får en fin plassering hvor det kan stå et års tid før vi brenner det neste år, sier Paus.

Han sier de måtte krane gnageren over på land. På grunn av størrelsen, må det helst plasseres langs kysten slik at de kan slepe den.

– Hva hvis ekornet blir såpass populært at de nye eierne vil beholde det?

– Nja, da må vi kanskje bare lage et nytt ekorn eller starte en ekorn-bedrift. Det har gått litt tid for å lage den. Kunstner og sløydlærer Rune Reite brukte vel to uker på denne, sier Paus, som sier at ekornet er bygd av donert kapp fra byggeplasser i Oslo.