Syklistene raser etter fjerning av rød asfalt. Byråden varsler oppgjør.

Det koker på sosiale medier etter at Veivesenet fjernet rød asfalt fra Tour de Finance. Byrådet mener at Veivesenet har brukt feil fremgangsmåte og varsler oppgjør.

Slik ser sykkelveien ut etter at rød asfalt ble fjernet natt til onsdag. Nå er det syklistene som har vikeplikt for trafikk på kjøreveien.

22.06.2023 15:26 Oppdatert 22.06.2023 15:53

Forrige uke fikk sykkelveien ved Hjortneskaia rød asfalt som markerer at syklistene har forkjørsvei på stedet. Bare etter en uke ble asfalten fjernet av Statens vegvesen. Nå har syklistene vikeplikt for veitrafikken.

Asfalten ble fjernet fordi Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tok kontakt med Veivesenet. NLF mente at den nye løsningen skapte farlige situasjoner. Dette fordi syklistene havnet i blindsonen til lastebilene. Forbundet fryktet dødsulykke på stedet.

Sykkelveien, som er kjent som Tour de Finance, blir daglig brukt av 5000 syklister. Fjerning av rød asfalt har engasjert mange på sosiale medier. Nå har også Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) kommet på banen.

Tirsdag kveld måtte lastebilen stoppe for de syklende. Etter at rød asfalt og forkjørsrett for syklister ble fjernet natt til onsdag, må syklistene vente til lastebilene har kjørt.



Stav er sjokkert over hvordan Statens vegvesen har håndtert saken. Byråden mener at Veivesenet har brukt feil fremgangsmåte.

Byråden mener at saken om fjerning av rød asfalt burde sendes ut på høring. Dette skjedde ikke.

– Det å fjerne en slik forkjørsvei for syklistene over natten, er et stort tilbakesteg. Rød asfalt og forkjørsretten ble fjernet uten at kommunen ble involvert, sier byråden.

Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) er sjokkert over hvordan Statens vegvesen har håndtert saken som endte med at rød asfalt og forkjørsretten for syklister ble fjernet fra Tour de Finance ved Hjortneskaia.

Tok kontakt for å informere

Stav presiserer at Veivesenet tok kontakt med Bymiljøetaten (BYM), men det var kun for å varsle om endringen.

– Kunne dere ikke bedt dem om å vente?

– De kontaktet BYM rett før asfalten skulle fjernes. Etaten fikk ikke mulighet til å reagere, svarer byråden.

I løpet av natt til onsdag ble den røde asfalten og skiltene som gir syklistene forkjørsrett på denne delen av «Tour de Finance» fjernet.

Hun er også kritisk til at Veivesenet reagerte så raskt etter henvendelse fra NLF.

– Da NLF protesterte, resulterte det i alle mann til pumpene. Tenk om Veivesenet også hadde reagert like raskt når syklistene tok kontakt for å melde ifra om dårlige veiløsninger. Da ville sykkelveiene ha vært mye tryggere, sier Stav.

– Kan ikke sabotere en viktig miljøsatsing

Nå varsler hun at kommunen skal ta dette opp med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

– Her burde man tenkt på andre løsninger som opphøyet sykkelvei eller stoppskilt for biltrafikken. Nå ønsker vi at Veivesenet og BYM sitter sammen og kommer frem til en løsning der syklistene igjen får forkjørsvei på stedet. Vi ønsker en løsning som ivaretar syklistene på en bedre måte. Vi vil også ta opp saken med samferdselsministeren.

Marit Vea er nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe. Hun reagerer også sterkt på dette.

– Det er privatbiler og tungtransport som må tilpasse seg de myke trafikantene, ikke omvendt. Dette er kort og godt fullstendig uholdbart, mener Vea.

Marit Vea (V) mener også at Oslo ikke kan akseptere at Statens vegvesen fjerner rød asfalt fra sykkelveien ved Hjortneskaia over natten.

Også hun ønsker et stoppskilt på stedet.

– En umiddelbar løsning burde ha vært å sette opp et stoppskilt for lastebilene, som ga dem tid til å få oversikt over blindsonen før de kjørte videre. Oslo kan ikke akseptere at en statlig trafikketat saboterer en av våre viktigste miljøsatsinger.

Merutgift på 100.000 kroner

Øystein Tandberg er seksjonsleder i Statens vegvesen. Han sier at rød asfalt eller rødt belegg ikke er poenget, men forkjørsreguleringen.

– Rødt belegg er bare en synliggjøring av forkjørsreguleringen. Vikeplikt og forkjørsregulering er det Veivesenet som har vedtaksmyndighet for. Berørte etater er med på høring, sier Tandberg.

Endringen av sykkelveien har gitt en merkostnad på cirka 100.000 kroner.

Øystein Tandberg i Statens vegvesen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Sirin Stav.

– Flere syklister ønsker stoppskilt for lastebiler eller lysregulering der. Hva sier dere til det?

– Lysregulering er ikke teknisk mulig, grunnet kort avstand til rundkjøring. Stoppskilt løser ikke problemet med blindsoner; tvert imot, det forsterkes, svarer Tandberg.

Han påpeker at Oslo kommune har vært deltager i denne prosessen i flere år.

– Eneste mulighet til å etablere forkjørsregulering er at Oslo havn frigir betydelige havneområder, noe som neppe er aktuelt. Eller legge ned Filipstadveien, noe som heller ikke er aktuelt.

– Byråden vil også ta det opp med samferdselsminister at et statlig organ har tatt seg til rette og gjort det verre for syklister. Hva sier dere til det?

– At det er blitt verre for syklister, er en påstand som ikke er dokumentert. Løsningen nå, uten forkjørsregulering, er bedre enn den gamle løsningen uten forkjørsregulering. At vi ivaretar syklistenes sikkerhet, kan neppe sies å gjøre det verre.