Toget fra Oslo S til Lillestrøm tar 10 minutter. Det har ført til rekordutbygging – og folkevekst. Norges Varemesse flyttet fra Oslo til Lillestrøm allerede i 2002. Nå lanserer messegiganten – som i dag heter Nova Spektrum – store planer for det som skal bli en helt ny bydel.

Først: Messeanlegget på drøyt 60.000 kvadratmeter og nærmere 500.000 besøkende årlig skal bestå. Og den enorme p-plassen skal erstattes med et p-hus.

– Vi kan bare bli bedre enn p-plassen som dominerer området i dag, konstaterer adm.dir. Gunn Helene Hagen i Stiftelsen Nova Spektrum.

Den enorme p-plassen til varemessen ble blant annet brukt til drive-in-konsert under pandemien. Nå skal den bli by.

Ekstremt introvert

Da hun overtok roret for syv år siden, så hun at anlegget lå som et lukket amerikansk kjøpesenter. Et sted man kom med bil. Gikk inn. Og kjørte vekk.

– Vi så at vi lå med «rumpa til byen» og var veldig bilbaserte, erkjenner hun.

Det var greit nok da de bare drev med messer. Nå arrangerer de alle typer arrangementer fra konserter til utstillinger og internasjonale kongresser.

– Hvis vi skal hevde oss i internasjonal konkurranse, må vi bli en mer spennende destinasjon. For folk fra hele verden. Og fra Lillestrøm.

I dag dominerer Norges Varemesse dette området tett på LiIlestrøm sentrum. Nå skal det omringes av en helt ny bydel. Jernbanestasjonen nederst til venstre. IllustrasjonA-Lab/So-La/Enkime.

Vil utvide sentrum

På den andre siden av jernbanen, i Lillestrøm sentrum, har det vært bygget i rekordfart. Da kommunen også ville inkludere «ødelandet» mot øst som en del av sentrum, tok Nova Spektrum ballen.

– Det er 3 minutter til stasjonen. Området vårt er en nøkkel for å unngå vekst i biltrafikken. Og bygge leilighetene Lillestrøm trenger, sier prosjektleder for Lillestrøm NXT, Birgitte Aas Garder.

Obos er allerede i gang på nabotomten og har ferdigstilt to av fem planlagte kvartaler. Nå er også planene til messegiganten oversendt kommunen.

Opp til 900 boliger, serveringssteder og kulturtilbud inngår i planen for den enorme messetomten. Tanken er at flest mulig beboere skal klare seg uten bil.

Byliv fra første stund

Så hva skal den nye bydelen romme?

Messelokalene, med all sin logistikk skal altså bestå, selv om noe skal rives. Anlegget får ny inngang og et nytt hotell. I tillegg kommer opp til 900 leiligheter. Men også serveringssteder, handel og et kulturbygg.

– I tråd med politikernes ønsker er vår ambisjon å utvikle sentrum mot øst og en by med mere liv, sier Hagen.

Hun mener Lillestrøm trenger flere kulturarenaer. Stiftelsen eier og drifter Oslo Spektrum. Her vil de lage noe litt à la Rockefeller eller Sentrum scene.

Aas Garder har erfaring fra byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Bjørvika. Hun trekker frem ett spesielt fortrinn ved dette området:

– Vanligvis må en utvikler få noen til å etablere seg og drive med noe. Men her er vi med kontakter i alle bransjer allerede, sier hun.

Hagen går så langt som å hevde at prosjektet er unikt i europeisk sammenheng:

– Hvor finner du 120 mål tomt så nær sentrum. Med en halv million besøkende i utgangspunktet, spør hun.

Varemessen har enorme dimensjoner. Her kan du se hvor stor del av hele utbyggingsområdet den stadig vil fylle.

Positiv ordfører

Lillestrøm kommune har nylig mottatt det omfattende planforslaget og er foreløpig forsiktig med kommentarene. Men ordførere Jørgen Vik (Ap) kan i hvert fall si følgende:

– Å utvikle en overflateparkering til en bydel er strålende for Lillestrøm by. Og at Varemessen blir værende, er flott.

Så når kan det hele stå ferdig: i beste fall om ti år.