VG: Støre-familien blir ikke hørt: Nabolaget blir vernet

Til tross for klage fra Jonas Gahr Støres kone, går byrådet i Oslo inn for å verne statsministerens barndomshjem.

Denne villaen på Ris er Jonas Gahr Støres barndomshjem. Familien ønsker eiendommen ut av en streng bevaringsplan, men blir ikke hørt.

11.05.2023 11:31 Oppdatert 11.05.2023 11:43

Vettakollen og Ris vest i Oslo er blant byens mest eksklusive boligområder. Her har Byantikvaren lenge jobbet med en bevaringsplan. Flere av husene har høy arkitektonisk verdi. Byantikvaren har foreslått å verne 27 eiendommer. Målet har vært å sikre kulturmiljøet.

Ett av husene tilhører statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold. De har protestert på verningsforslaget.

I en høringsuttalelse signert Marit Slagsvold, ber hun om at familiens eiendom tas ut av planforslaget. Hun argumenterer for at hagen både tåler et tilbygg og en «mindre frittliggende bygning», uten at det vil gå ut over verneverdier.

Boligen på Riis er barndomshjemmet til statsministeren. For tiden bor Støre i statsministerboligen bak Slottet. Vanligvis bor familien i en enebolig på Ris med over to mål tomt og Nordmarka som nærmeste nabo.

Nå har det Ap-ledede byrådet kommet med sin innstilling til saken – og de støtter i all hovedsak byantikvaren, melder VG.

– Dette er et unikt nabolag hvor mange hus har høy arkitektonisk kvalitet med gode grøntkvaliteter. Disse kvalitetene ønsker vi å ta vare på, sier byrådssekretær for byutvikling, Herman Søndenaa (MDG), til VG.

Ifølge VG fraviker byrådets innstilling litt fra byantikvarens forslag. De har gjort noen endringer for enkelte av de 27 boligene, men dette gjelder ikke tomten til statsminister.