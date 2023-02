Vil gi amnesti for småhusbyggere

Mange fikk husdrømmen knust da byggeforbudet i småhusområdene ble innført. Nå kan porten bli åpnet i åtte uker.

Familien Hagem hadde planene for generasjonsbolig i hagen nesten klare. Så kom byggeforbudet. Sofia Rana (Rødt), Haakon Riekeles (V) og James S. Lorentzen (H) vil gi dem amnesti.

10.02.2023 16:23 Oppdatert 10.02.2023 16:39

– Vi skal bevare trærne og en stor åpen hage. Så bygger vi inn mot gjerdet.

Einar Hagem står i familiens romslige hage på Vinderen sammen med to barn og et barnebarn. Tre politikere har også kommet for å se «åstedet».

