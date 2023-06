Ny Oslo-gate skal males i regnbuens farger før Pride

Etter terrorangrepet i fjor ble Rosenkrantz’ gate malt i regnbuens farger. Nå har byrådet bestemt seg for å gjøre det samme på Grønland.

Rauand Ismail (MDG), Sirin Stav (MDG) og daglig leder ved London Pub, Desta Selassie, var med da Rosenkrantz’ gate igjen ble malt i regnbuens farger i mai.

06.06.2023 16:27

Etter terrorangrepet natt til 25. juni i fjor utenfor London Pub i Oslo, mottok Oslo kommune mange forslag til hvordan byen kunne vise støtte til det skeive miljøet.

I september ble ett av forslagene gjennomført, da Rosenkrantz’ gate ble malt i regnbuens farger. Regnbueflagget er et symbol for skeive over hele verden og symboliserer mangfold og fellesskap.

Nå har byrådet i Oslo sett seg ut en ny gate de også vil male i regnbuens farger i forkant av Pride-markeringene i Oslo som starter 23. juni.

– Nå skal vi gjøre bylivsgata Grønland til en regnbuegate. Jeg er utrolig glad for at gaten vil stå klar i regnbuens farger i god tid før Pride-marsjen 1. juli i gaten, skriver miljøbyråd Sirin Stav (MDG) i en e-post til Aftenposten.

14. mai ble Rosenkrantz’ gate «malt» ved at farget plast ble brent inn i asfalten med propangass.

Vil male fotovergangsfeltene

Hun forteller at byrådet blant annet ser for seg å male regnbuefarger på fotgjengerovergangsfelt og andre steder i gaten.

– Årets Pride er ekstra viktig å markere tydelig etter terrorangrepet i fjor, skriver Stav. Hun påpeker at det fortsatt er ulovlig å være homofil i 64 land og at man i åtte land kan bli dømt til døden for homofili.

– Oslo har, som mange storbyer, vært en frihavn for mange skeive som har vært utstøtt, stigmatisert eller misforstått, som har funnet fellesskap. I Oslo skal vi slå ring om det store mangfoldet vi har, og stå opp mot hets og hat. Med regnbuens farger fortsetter vi nå å ta byen og gatene tilbake etter angrepet, skriver Stav.

Nøyaktig når det blir oppmaling må byrådet komme tilbake til. Men Stav lover at det blir før Pride park åpner ved Spikersuppa 23. juni, og i god tid før pride-toget 1. juli.

To bilfrie regnbuegater

Høstens oppmaling av Rosenkrantz’ gate kostet kommunen 389.000 kroner. Fargene begynte raskt å falme. Biltrafikken førte til slitasje og dekkmerker.

I mai ble gaten stengt for biler og regnbuefargene frisket opp. Samtidig ble det kunngjort at London Pub skal få etablere uteservering. Uteserveringen vil bli rundt 25 kvadratmeter stor og kan åpne så snart skjenkebevillingen er på plass.

I fjor sommer var også Grønland bilfri. Det var en suksess, skal vi tro byrådet. Gaten blir bilfri denne sommeren også, og bylivsgaten, som byrådet kaller den, åpnet 1. juni.

Hva regnbuemalingen på Grønland vil koste, er for tidlig å si, opplyser byrådsavdelingen.