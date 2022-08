Skjøt Freya med rifle og fraktet henne vekk med båt

Da Freya dukket opp ved Frognerkilen lørdag, ble beslutningen tatt.

I flere uker beveget Freya seg rundt i indre Oslofjord. Her hviler hun på en båt i Frognerkilen. Ferden endte med avliving søndag morgen.

Fiskeridirektoratet har vært sparsommelige med detaljer om forløpet da Freya ble avlivet. Siden mandag morgen har Aftenposten forsøkt å få svar på detaljene rundt avgjørelsen og aksjonen, både på e-post og telefon.

Tirsdag ettermiddag lykkes Aftenposten med å få fiskeridirektør Frank Bakke Jensen i tale i Arendal.

– Kan du si noe mer konkret om hvor det skjedde?

– Nei, svarer Bakke-Jensen kort og kontant.

Han forteller at hun ble skutt med rifle og at ammunisjonen som ble brukt, er «den ammunisjonen som skal brukes til den type dyr».

– Hvor og hvordan ble hun fraktet etter at hun var skutt?

– På en måte som gjorde at vi fikk levert henne til Veterinærinstituttet.

– Hvordan gjør man det med noe så stort?

– Det gjør man med en stor presenning og en båt.

– Kan du si noen om hvor mange skudd som ble avfyrt?

– Nei.

– Ble hun skutt fra båt eller land?

– Det vil jeg ikke si noe om.

Fiskeridirektoratet begrunnet avlivingen med at det var fare for menneskers liv og helse. Blant annet har de delt et bilde som viser en stor folkemengde rett foran Freya.

Tok beslutningen lørdag

– Fredag sa vi at: «må vi, så må vi», sier Bakke-Jensen.

Freya hadde dukket opp på Kadettangen. Fiskeridirektoratet hadde gått ut og advart om at de vurderte å avlive dyret, dersom folk ikke sluttet å oppsøke henne.

– Som ting utviklet seg med de store folkemengdene rundt henne og så mange uoversiktlige situasjoner, kunne vi stått i fare for at vi måtte gjort noe nærme folk og tidligere. Det var for mange eksempler på farlige situasjoner.

De klarte etter hvert å få kontroll på folkemengden, men så forsvant hun. Da håpet de at Freya ville trekke sørover, og at de slapp alt oppstyret.

Han legger til at dersom hun hadde trukket unna de store folkemengdene, kunne det vært unngått.

– Men sent lørdag dukket hun opp igjen i Frognerkilen og da visste vi at vi fikk samme runden. Da måtte vi bare gjøre det, sier Bakke-Jensen.

En av årsakene til avliving var at hvalrossen tiltrakk seg mange skuelystne. Fiskeridirektoratet mente derfor at det var fare for menneskers liv og helse.

Hensynet til menneskers liv og helse veide tyngst

Avlivingen av Freya har fått mye oppmerksomhet også i utlandet. Mandag var det New York Times mest delte innlegg på Facebook.

Hun har tidligere besøkt både Nederland, Tyskland, Storbritannia og Danmark. Hun har også besøkt mange andre steder langs norskekysten. Men ferden skulle altså ende innerst i Oslofjorden.

– Freya har i flere år vært i mange land og overlevd. Da hun kommer til Oslo blir hun skutt. Hva tenker Fiskeridirektoratet om det?

– Hvordan det har vært taklet i andre land, vet jeg ikke noe om. Men her var det ganske enkelt at situasjonene ble for kaotisk. Faren for at noen kunne bli alvorlig skadet eller at noen kunne mistet livet var for stor. Derfor måtte vi ta det skrittet, svarer Bakke-Jensen.

I kartet under kan du se observasjoner gjort av hvalross langs kysten. Hvilke av dem som er av Freya, er ikke klart.

Ikke regnet på kostnadene

Havforskningsinstituttet sendte i går ut en pressemelding der de fortalte hvilke alternativer for flytting de hadde lagt frem for direktoratet. Ett alternativt anså de som relativt sikkert for hvalrossen. Et bur med åpen topp var forslaget.

«Denne løsningen ble ansett som mest skånsom for dyret, fordi det var liten sjanse for at dyret kunne sette seg fast under vann eller skade seg på innretningen», skrev de.

I et dokument direktoratet har sendt til Aftenposten står det:

«Vi konkluderte med at en flytting ville medføre stor risiko for å skade eller drepe dyret. I tillegg ville det ha medført et betydelig bruk av ressurser.»

I den forbindelse ønsket vi svar på hvor mye avlivingen kostet og hva en alternativ flytting ville koste.

Både kommunikasjonsavdelingen og Bakke Jensen svarer at de ikke har regnet på det.

Avlivingen av Freya har skapt sterke reaksjoner. Noen er kritiske, andre støtter avgjørelsen. MDG sier de kommer til å følge opp saken i Stortinget.