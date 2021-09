For én uke siden lanserte de elsparkesykler i Oslo. Men egentlig har de ingen planer om å drive med det.

ShareBike er en av Oslos tolv aktører som i dag driver med utleie av elsparkesykler. Men egentlig er det elsykler de planlegger å få til byen.

Joda, ShareBike driver i dag med elsparkesykler i Oslo. Men det er den hvite og røde elsykkelen Endresen vil at folk skal forbinde med ShareBike i fremtiden.

Nå nettopp

– Nei.

Svaret er kontant fra Jan Tore Endresen. Han er daglig leder i firmaet ShareBike. I et hvitt møterom på kontorene deres på Lysaker har han tegnet og forklart hva han mener er Oslos utfordringer og muligheter når det kommer til mikromobilitet.

Denne uken hevet flere øyenbrynet da ShareBikes logo plutselig var klistret over logoen på 667 enheter til den etablerte elsparkesykkelaktøren Ryde.

Spørsmålet Endresen svarer kontant «nei» på, er om de vil utvikle egne elsparkesykler.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at vi skal gjøre det, utdyper han.

Så. Hvorfor har de da elsparkesykler i Oslo i dag?

Svaret handler om posisjonering, en forskrift med kort frist og en verden som ikke går like fort som tidligere.

Fakta Dette er ShareBike Norsk selskap som leverer sykkelløsninger til byer og bedrifter.

Leverer i dag enten bysykler eller elsykler til 15 byer. Flere av dem er norske byer som Fredrikstad, Sarpsborg og Grimstad.

Er nå en av tolv aktører som driver med elsparkesykler i Oslo.

Leier elsparkesykler og app gjennom den andre norske aktøren på elsparkesykkelmarkedet, Ryde.

Daglig leder Jan Tore Endresen var i sin tid en av dem som sto bak teknologien til Oslo Bysykkel.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er styremedlem og aksjeeier. Han har uttalt at han synes selskapet er «spennende». Vis mer