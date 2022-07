Oslo kommune har gått gjennom alle sine tomme bygg. Dette vil de gjøre med dem.

En nedlagt militærleir, et ikonisk tårn og fargerike villaer. Det er bare noen av Oslo kommunes tomme eiendommer som snart kan komme for salg.

I 2007 kjøpte Oslo kommune denne leiren i Maridalen. Planen var å bygge en stor barnehage. Slik gikk det ikke. Og siden har de 21 byggene stått mer eller mindre tomme. Tomme bygg er ikke gratis. Snart har Oslo kommune brukt over 75 millioner kroner på den forlatte leiren.

24. juli 2022 06:55 Sist oppdatert i dag 07:52

De er spredt rundt i hele byen: Sveitservillaer med sjøutsikt, bygårder, militæranlegg, markahytter, nedlagte skoler og sykehjem.

Hva som er spesielt med dem? De står tomme og forfaller. Og alle er eid av Oslo kommune. For de fleste av dem finnes det ingen plan. Det kan det imidlertid bli slutt på nå. Kommunen har gått gjennom 91 ubrukte eiendommer de selv eier.

Nå anbefales flere av dem solgt, noen revet. En del vil kommunen beholde selv.

På listen over eiendommer kommunen nå ønsker å selge, står en stor og delvis forlatt militærleir i Maridalen. Den har vært et pengesluk for kommunen i 15 år.

Se listen med alle kommunens anbefalinger lenger ned i saken.