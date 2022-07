If har fått inn flere meldinger etter Freyas herjinger: – Se til båten din litt oftere enn ellers

Etter en lang dag badet i oppmerksomhet, gikk hvalrossen Freya til angrep på en svane og har gjort skade på flere båter.

Tirsdag ettermiddag har Freya lagt seg godt til rette i en fritidsbåt i Frognerkilen.

19. juli 2022 16:31 Sist oppdatert nå nettopp

Hvalrossen Freya er blitt en av sommerens store snakkiser. Både mandag og tirsdag har mange skuelystne fått et glimt av det enorme dyret mens hun angriper svaner og døser på bryggen i Frognerkilen.

Siste nytt er at hun har lagt seg godt til rette i en privat fritidsbåt.

Politiet har publisert videoer som viser at de spyler vann på henne for å jage henne vekk fra en annen båt. Freya adlød. Men gleden var kortvarig.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at Freya har lagt seg godt til rette i en ny fritidsbåt. Flere nysgjerrige båter sirkulerer rundt henne.

Båten bærer tydelig preg av å ha fått besøk av det 600 kilo tunge dyret. Kalesjen er ødelagt, og Freya viser ingen tegn til å flytte seg med det første.

Dekkes av forsikringen

Aftenpostens reporter har snakket med en bryggevakt på stedet som har forsøkt å få tak i eieren av båten Freya har slått seg ned i – uten hell.

Eieren er trolig på sommerferie. Og vil nok få seg en overraskelse når ferien er over. Bilder viser at kalesjen på båten er ødelagt og tilgriset.

Det er ikke den første båten Freya ødelegger. I Kragerø gjorde hun skade på flere båter. Hva gjør man hvis uhellet er ute? Dekker forsikringen hvalross-skader? Vi ringte forsikringsselskapet If.

– Det er jo ikke slik at det står når man kjøper en båtforsikring at den dekker skader av en hvalross, sier Sigmund Clementz og småler.

Han er kommunikasjonssjef i If. Men selv om hvalross-skader ikke egentlig er dekket av forsikringen, sier If at skader påført båter som følge av Freyas ferd, likevel vil dekkes.

Mandag fikk Aftenpostens fotograf nærkontakt med Freya.

– Ikke skademelding A og B på denne type skader

– Dette er en utenforliggende hendelse som skader båten. At en litt rampete hvalross kommer på besøk, kan man se på litt som hærverk.

If har allerede fått inn flere skademeldinger som følge av skader påført av Freya, men Clementz vet ikke eksakt hvor mange – og for hvor mye.

– Det virker som om det er litt vanskelig å gjøre tiltak for å hindre at den kommer opp i båtene. Det hjelper ikke akkurat å sette opp et «Hvalross forbudt»-skilt, sier Clementz humoristisk.

– Og eier slipper å få underskrift på skademeldingen fra motpart?

– Hehe. Nei, det er ikke skademelding A og B på denne type skader. Men jeg råder dem som får det, til å melde inn så raskt som mulig slik at man får gjort utbedringer på båten. Jeg vil også tipse alle som har båt rundt Oslofjorden om å titte til båten litt oftere enn det man gjør ellers.

Flere fritidsbåter flokket seg rundt Freya for å knipse selfier med henne.

Sjøtjenesten vil la henne være i fred

Tirsdag valgte Sjøtjenesten i Oslo politidistrikt å spyle Freya med vann da hun hadde gjort hærverk på en annen båt.

– Det var bare tilfeldig at vi var der akkurat da hun lå på den båten, opplyser avsnittsleder Eva Brekke i Sjøtjenesten.

Hun forteller at politiet ikke har noen plan for å håndtere Freyas herjinger rundt i indre Oslofjord.

Sammen med Bymiljøetaten er de blitt enige om å la henne være mest mulig i fred om hun ikke utgjør større ødeleggelser.

– Vi håper bare den begir seg av gårde på egen hånd uten at den blir skadet, sier Brekke.

Da Freya tidligere denne måneden gjorde visitt i Kragerø, sa ordfører Grunde Wegard Knutsen (Sp) at det kunne være aktuelt å avlive hvalrossen om den ikke flyttet på seg. Brekke i Sjøtjenesten avviser at det kan bli aktuelt nå.

– Nei, nei. Absolutt ikke, svarer hun.

– Hun kan faktisk spise fugl

Mandag kveld var det ikke båter, men svaner som fikk gjennomgå. Flere videoer Aftenposten har sett, viser at Freya går til angrep på en svaneflokk.

Hvis du følger godt med på filmen under, ser du at fem blir til fire idet Freya stiger til overflaten. Én av svanene ble det uheldige offeret.

Den dødelige leken skal ha pågått i flere timer før svanen til slutt ikke klarte mer. Svanen døde, ifølge vitner. Er dette vanlig middagsmat for en hvalross?

– Hun kan faktisk spise fugl. Det er relativt vanlig. Svaner er heller ikke uvanlig, sier Rune Aae.

Han er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid.

– Hun har atten tenner, de er ganske korte. De største hannene kan spise sel.

Tirsdag er han på plass i Frognerkilen for å se henne med egne øyne.

– Hun ser større ut enn sist. Det er nok godt med mat i Oslofjorden, sier han.

– Har hun angrepet dyr som hører til på land, som for eksempel hunder?

– Jeg har aldri hørt om at det har skjedd, men hvis du serverer en chihuahua til henne, går nok ikke det så veldig bra.

Til NTB sier Aae at han synes folk beveger seg altfor nærme.