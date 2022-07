På et hemmelig sted har familien funnet sitt «blåbærparadis»

På vei opp til et utsiktspunktet like bak Rustadsaga ligger det; Et rent skattkammer for blåbærelskere. For familien har det blitt et stamsted.

På vei opp til et utsiktspunktet like bak Rustadsaga ligger det; Et rent skattkammer for blåbærelskere. For familien har det blitt et stamsted.

For Sverre ligger det an til å bli en perfekt dag. Han har nemlig overtalt både pappa og farmor til å bli med ham på blåbærjakt.

For Sverre ligger det an til å bli en perfekt dag. Han har nemlig overtalt både pappa og farmor til å bli med ham på blåbærjakt.

Blåbær er «trendy» i år, mener blåbærforsker. For Sverre Bøe (3) er det til og med bedre enn godteri.

Nå nettopp

Det er søndag morgen i utgangen av juli. Like bortenfor T-banestoppet på Bøler i Oslo, er skogen i Østmarka i ferd med å fylles opp med folk.

Solen har latt vente på seg, men det er varmt i luften. Noen er ute på løpetur, andre på vei hjem fra nattens telttur.

Er det en fin dag for blåbærplukking også? For tre år gamle Sverre Bøe, er svaret uten vil ja.

– Han er sjelden interessert i godteri. Det er ingenting han blir mer glad for enn en skål full av blåbær, forteller Anne Lotte.

Forberedelsene er gjort for en suksessrik blåbærsøndag. Pappa Vegard Bøe har sitteunderlag og matpakke i sekken, og flere tomme bokser som skal fylles med bær.

Farmor bistår med å synge strofer fra barnesangen «Mors lille Ole», som hun og barnebarnet pleier å synge sammen:

«Roser på kinnet og solskinn i blikk. Leppene små er av blåbær blitt blå» synger hun.

– Husker du hvordan gikk det med han Ole som skulle plukke blåbær? spør hun barnebarnet.

– Det kom en bjørn! utbryter Sverre.

De fleste bærene Sverre plukker går i munnen. Han får heldigvis litt «juksehjelp» av farmor og pappa, som bistår jevnlig med påfyll i blåbærboksen hans.

Blåbær er selvsagt på kveldens meny. Sverre ser bekymret ned i den nesten tomme blåbærboksen sin.

At han mer eller mindre «bader» i blåbærlyng, hjelper ikke:

– Jeg vet ikke om det er nok blåbær her. Vi må plukke mer, sånn at alle kan få masse, sier han, før han putter et nytt blåbær i munnen.

Før han rekker å svelge, brer det seg et mørkt alvor over ansiktet. Han tar seg til fjeset med de blåflekkede fingrene.

– Vi har glemt å kjøpe vaniljesaus!

forrige





fullskjerm neste På blåbærtur blir det meste blått. Både fingre, 1 av 2 Foto: Ronja Sagstuen Larsen / Aftenposten

Mange, store og saftige

Hvor mye blåbær det blir fra år til år, avhenger av værforholdene, forklarer Stein Joar Hegland. Han er professor og økolog ved Høgskolen på Vestlandet og forsker blant annet på blåbær.

– Blåbær er en art som trives i kalde strøk. Norge har generelt et perfekt klima for at de skal blomstre.

Stabile vintre og skikkelig snødekke er viktige faktorer. At våren ikke kommer for tidlig er også bra. Da blir det nemlig flere humler, som er viktige for pollineringen av blåbær.

Skal vi tro blåbærforskeren, er 2022 et bra «blåbærår». De er mange, de er store og de er saftige. Både øst, sør og vest i landet.

– Høysesongen er nå og ut august, i hvert fall på Østlandet. I fjellet blomstrer blåbærene ofte senere på grunn av kulden, sier Hegland.

«Trendy» å plukke bær

Inntrykket til blåbærforskeren er at bærplukking har hatt et oppsving de siste årene, kanskje særlig blant unge.

– Jeg merker at studenter og unge folk er mer interessert i bær nå enn for 10 år siden. Det virker som det er blitt «trendy» i noen miljøer å plukke bær, sier han.

Blåbær er en ressurs vi har masse av i Norge, som venter på å bli brukt. I tillegg er det en av de sunneste bærene man får tak i, rik på antioksidanter og andre vitaminer, tilføyer blåbærforskeren.

– Og så passer det til alle desserter, særlig med fløte og vanilje. Blåbær kan brukes til mye: saft, eddik, og som base i vin. Det er en grunn til at blåbæret blir kalt «skogens drue».

For tiden er skogene fulle av både krekling, bringebær og multer. Men blåbærene er lettest å få tak i, ifølge blåbærforskeren.

Han forteller at «middels» er et nøkkelord for å huske hvilke forhold de vokser i; middels tett furuskog, middels lystilgang og middels fuktighet, ifølge blåbærforskeren.

Krise avverget?

Spørsmålet om vaniljesaus dukker opp både en, to og tre ganger i løpet av plukkeøkten til familien Bøe.

– Kan vi ikke kjøpe det på senteret? spør Sverre håpefullt.

Han synker sammen når han innser at det er søndag. Pappaen beroliger sønnen med at de skal gjøre alt de kan for å finne en søndagsåpen butikk.

– Vi får tak i vaniljesaus, forsikrer mormoren.

Humøret til heldigvis blir heldigvis på topp igjen når han finner det største blåbæret noensinne, og applauderes av både mormor og pappa.