Fra den russiske ambassaden vil man snart kikke ut på Ukrainas plass. Det er klart etter at bydelsutvalget i Bydel Frogner tirsdag gikk inn for å gi krysset utenfor ambassaden et navn.

Dette krysset vil Frogner bydelsutvalg nå døpe om til «Ukrainas plass».

8. mars 2022 18:20 Sist oppdatert nå nettopp

Krysset der Drammensveien møter Leiv Eriksons gate i Oslo vil få navnet «Ukrainas plass». Men bydelspolitikerne lot være å døpe om en lang strekning på Drammensveien til «Ukrainas gate.»

Vedtaket innebærer ikke at noen får noen får ny adresse. Men det kan settes opp et informasjonsskilt om at plassen har fått dette navnet, som omtales som en uformell tittel. Fra før har Spikersuppa og Vestkanttorget slike uformelle navn.

Et enstemmig bydelsutvalg gikk inn for dette.

Forslaget dukket opp i forrige uke

Den opprinnelige ideen var mer omfattende enn det som ble vedtatt.

MDG forslo at Drammensveien fra Solli Plass til Bygdøy allé burde hete Ukrainas gate, foreslo partiet i Miljø- og byutviklingskomiteen i Frogner bydel i forrige uke.

Forslaget ville bety at 1,5 kilometer av Drammensveien – mellom Skillebekk og Skarpsno – ville fått nytt navn. Hvis dette hadde blitt vedtatt, ville adressen til den russiske ambassaden ha blitt endret. Den holder til i Drammensveien 74.

Forslaget ble fremmet som en reaksjon på Russlands invasjon i Ukraina. MDGs gruppeleder i bydelsutvalget, Maja K. Rynning, kalte forslaget en «liten, om en symbolsk, viktig handling.»

Praktiske problemer

Selv om flere partier i utgangspunktet stilte seg positive til ideen, var det flere som var klar over at det kunne være skjær i sjøen. Bydelsutvalgene i Oslo har fått delegert makt til å bestemme over gatenavn i bydelen. Eneste unntak er Sentrum bydel.

Men i kommunens regelverk sies det at det kun kan gjøres om det eksisterende navn innebærer «betydelig praktisk ulempe.»

Og administrasjonen i bydelen mener det av den grunn ville være i strid med regelverket om bydelen bestemte å kalle hele strekningen i Drammensveien for Ukrainas gate. Ønsket man det, måtte saken oversendes til bystyret.

«Get your dirty hands out of Ukraine», står det på en plakat hengt opp i et tre utenfor ambassaden.

Nytt forslag fra Høyre

Høyre og MDG ble derfor enige om bare å gi et navn til krusset. De fremmet forslaget i Miljø- og byutviklingskomiteen, og en samlet komité sluttet seg til det.

– Vi fremmer forslaget om at krysset kalles «Ukrainas plass». Plassen får et navn. Så får vi se om det får flertall, uttalte Jens Jørgen Lie (H), leder av bydelsutvalget, til Aftenposten før tirsdagens møte i bydelsutvalget.

Og der ble altså forslaget enstemmig vedtatt.