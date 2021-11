Ingen Høyre-topper vil lede Oslo Høyre – nå leter partiet blant tidligere stjerner

Fem av de mest aktuelle kandidatene har nå sagt nei til å lede Oslo Høyre.

VIL IKKE HA LEDERVERV: Verken Ine Eriksen Søreide eller Nikolai Astrup vil ta på seg ledervervet i Oslo Høyre.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

Én time siden

Oslo Høyre er kastet ut i et ledelseskaos etter at det ble kjent at Heidi Nordby Lunde ikke tar gjenvalg som fylkesleder.

Én etter én har de mest aktuelle kandidatene til å over, varslet at de ikke vil ha vervet. Dette gjelder: