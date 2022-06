I sommer blir det buss for bane

Søndag starter et omfattende vedlikeholdsarbeid. Når arbeidet er ferdig, skal T-banen kjøre enda raskere.

I nesten hele juli må reisende fra Majorstuen belage seg på andre alternativer enn T-banen om de skal til Nydalen eller Sognsvann.

Christian Fredrik Borg Journalist

6 minutter siden

T-baneskinnene i Oslo skriker etter oppgradering. Særlig trenger strekningen mellom Blindern og Ullevål sårt fornyelse.

Derfor stenger hele Sognsvannsbanen i sommer. Fra søndag 3. juli til 26. juli blir det buss for bane mellom Majorstuen og Sognsvann. Reisende med linje 4 mellom Majorstuen og Nydalen berøres også.

– Oppfordringen er å beregne litt ekstra god tid. Benytt reiseplanleggeren og Ruter-appen for oppdatert informasjon. Og så er det jo fint å benytte andre reisealternativer hvis man har mulighet til det, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Utbedringene gjør at T-banetogene kan sette opp farten. Reisende skal etter oppgraderingen spare rundt ett minutt mellom Majorstuen og Sognsvann, opplyser Sporveien til Aftenposten.

Støy om nettene

Arbeidet skjer i juli av hensyn til naboer og reisende. I deler av måneden skal det jobbes døgnet rundt. Ifølge Sporveien gjør det at anleggsperioden kan avsluttes raskere.

Ruter tror ikke det er så mange som reiser til Sognsvann for å bade eller bruke Marka. Derfor mener de heller ikke at sommerens stenging vil ha så mye å si. Fire T-baneavganger erstattes med seks leddbusser i timen.

– Bør man velge andre steder å bade og gå på tur?

– Nå er vi jo så heldige å bo i en by som har et vell av muligheter for bading og Marka-opplevelser. Det får være opp til hver enkelt å vurdere. Det er fortsatt mulig å reise på strekningen med buss for bane, svarer Dahl Johansen.

Fakta Slik kjører T-banen i juli Linje 1: T-banen kjører som normalt.

Linje 2: T-banen kjører som normalt.

Linje 3: T-banen kjører som normalt.

Linje 4: T-banen kjører Bergkrystallen – Stortinget og Nydalen–Vestli.

Linje 5: T-banen kjører Vestli–Østerås og Stortinget–Nydalen. Kilde: Ruter Vis mer

Erstatningsbussene vil kjøre fra Majorstuen. Stoppestedet er ved Colosseum kino.

Kapper plattformer

Målet med arbeidet er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur. Driften skal bli mer stabil og kapasiteten skal øke, i årene fremover.

– I tillegg vil arbeidene føre til at det blir mindre støy for dem som bor nær stasjonsområdene, sier banesjef for T-banen, Thor Georg Sælid, i en pressemelding.

Ved Blindern stasjon skal sporveksler fjernes for å redusere støy fra T-banen. Avstanden mellom plattform og togene skal også reduseres.

Arbeidet er mer omfattende ved Ullevål, opplyser Sporveien. Der skal både sporveksler og strømskinner byttes. Massene under sporene erstattes med ny. Plattformkantene på Ullevål kappes også.

Holstein stasjon skal også oppgraderes. Målet er at stasjonen blir mer tilgjengelig for flere.