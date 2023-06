Feiret rettsseier med champagne: – Skikkelig deilig

To år og ti dager etter han traff bunnen og knakk nakken, sprettet Geir Kåre Nyland champagnekorken etter å ha slått «knockout» på Oslo kommune: – Jeg har vært «underdog» hele veien.

Geir Kåre Nyland og kjæresten Marte Fredriksen feiret i parken etter å ha vunnet frem i retten.

09.06.2023 15:23

Venner og den nye kjæresten til Geir Kåre Nyland hadde trommet i stand en spontan piknik etter at dommen til Oslo tingrett var klar.

– Nå skal vi bare være ute i parken og feire seieren, sier Geir Kåre Nyland før han nevner et par andre planer som får kjæresten til å rødme og som Aftenposten, av hensyn til yngre lesere, utelater.

Dommen gjør det klart at kommunen har ansvar for at området er trygt selv om det ikke egentlig er tiltenkt å være en badeplass. Kommunen må gjøre det trygt fordi folk bruker hele området fra Munch brygge utover til sjøbadet ytterst til bading. Dette har kommunen har vært klar over, men de har likevel ikke sikret området, ifølge dommen.

– Jeg har vært underdog hele veien, så dette er skikkelig deilig. Folk har kommentert til meg at jeg burde tape og ekspertene har sagt jeg aldri burde tatt kampen. Det å gå til sak mot Norges største kommune, det koster, sier Nyland, som sier han har kjent på en urett helt siden han lå på Sunnaas på rehabilitering.

Kommunen får i dommen i tillegg flengende kritikk for hvordan de har driftet området.

Brøt badevettreglene

I dommen står det klart at Nyland brøt alminnelige badevettregler da han stupte. Skaden ville neppe skjedd hvis han hadde undersøkt området før han stupte.

Men det er flere vesentlige grunner til at dette ikke kan vektlegges tungt i dommen. Først så mener retten at det må vektes at området har et formspråk som tilsier at det er dypt, at området brukes til bading og at området er betydelig utbygd. At det ligger båter til kai der, forsterker det inntrykket mener retten.

Når solen står riktig på himmelen kan man se rørene i vannet, men stort sett er det helt umulig å se dem på fine sommerdager.

Deretter mener retten at et betongrør som ligger i elvebunnen utgjorde en «uforutsett og ekstraordinær risiko» utover vanlige bunnforhold. Dette røret som Nyland traff, ligger bare 1,3 til 1,4 meter under overflaten.

– Skadeomfanget ble av den grunn ble mer alvorlig enn ellers man ellers kunne regne med, står det i dommen.

Man aksepterer alltid en viss risiko hvis man bader, skriver retten, men Nyland aksepterte ikke den risikoen som de da usynlige rørene utgjorde.

Flengende kritikk

Retten mener at Oslo kommune hadde en rekke handlingsalternativer som både var relativt enkle og rimelige å iverksette. Retten lister så opp både undersøkelser av grunnforholdene, rekkverk og materialvalg samt vakter for å hindre at gjester stuper.

– Eller, i det minste, markert de undersjøiske objektene, skriver retten

Der ulykken skjedde har ikke kommunen markert at rørene ligger betydelig forhøyet målt mot resten av bunnen.

Dette ble i hovedsak ikke gjort, men de siste årene er det blant annet blitt høyere frekvens på skiltingen langs bryggekanten. Retten mener dette ikke er godt nok.

– Brukerne må kunne forvente at de ikke møter ekstraordinære risikomomenter uten forvarsel. Dersom varsel ikke kan anses tilstrekkelig, må risikomomentet fjernes, eller det må foretas en spesiell sikring av stedet for å avverge ulykker, skriver retten.

Håper på ryddejobb

– Jeg er sjokkert av hvordan Oslo kommune har håndtert denne saken her. De har prøvd å fraskrive seg ansvaret, sier Nyland.

Han peker på at Oslo kommunen i det minste bør rydde bunnen og fjerne rørene. Det bør de gjøre uansett om de anker eller ikke, mener Nyland.

– Jeg håper og ønsker at de tar ansvar og rydder opp i stedet for å bruke tid på å anke saken, sier Nyland.

Ankefristen er satt til august. Aftenposten snakket både med kommuneadvokaten og Bymiljøetaten da dommen kom. Bymiljøetaten sier de er klare på dommen må få konsekvenser hvis den blir rettskraftig.

Om dette betyr at man graver ut bunnen, stenger området eller setter gjerder på bryggen, er for tidlig å si.

– Nå må vi lese dommen og vurdere hvor vi går videre. Det er noen prinsipielle spørsmål som gjør det aktuelt å anke, sier Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien hos Bymiljøetaten i Oslo.

Hvis dommen blir rettskraftig, vil det i en egen sak bli en erstatningssak. Der er målet å komme frem til en sum penger som han skal få i erstatning.

– Jeg vet ikke hva summen kan bli, men erstatningen vil gjøre det lettere for meg fremover. De siste årene har jeg gått på Nav, noe som har vært tøft økonomisk, sier Nyland.