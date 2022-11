Eivor Evenrud inn på ti på topp på Oslo Aps liste

Den tidligere Rødt-toppen i Oslo hoppet nylig over til Ap. Det blir hun godt betalt for i sitt nye parti.

Fra Rødt-dronning til Ap-topp. Eivor Evenrud blir satset på i sitt nye parti.

Evenrud er foreslått til tiendeplassen på nominasjonslisten til neste år. Hun er dermed blant de ti som får et stemmetillegg av partiet og dermed trolig er sikret plass i bystyret etter valget neste høst.

Evenrud forlot sitt gamle parti Rødt på dramatisk vis tidligere i høst.

I et portrettintervju i Aftenposten i helgen fortalte hun at hun etter hvert erkjente at hun befant seg i feil parti.

Hansen vs Lindboe

Det er blitt spekulert om Evenrud ville bli løftet frem som Oslo Aps nye ordførerkandidat, men det har nominasjonskomiteen valgt å ikke gjøre. Derimot har komiteen foreslått Oslo Ap-veteranen Rina Mariann Hansen som den som skal utfordre Høyres Anne Lindboe. Hansen er i dag byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Førsteplassen på listen går som ventet til byrådsleder Raymond Johansen. Han drøyde lenge med å si om han ønsket gjenvalg og har uttrykt at han var sterkt i tvil. Rett før fristen ga han beskjed om at han går for fire nye år.

Rina Mariann Hansen blir Oslo Aps ordførerkandidat.

Fakta Disse ti topper Oslo Aps liste før valget neste år 1. Raymond Johansen (byrådslederkandidat) 2. Rina Mariann Hansen (ordførerkandidat) 3. Abdullah Alsabeehg 4. Marthe Scharning Lund 5. Andreas Halse 6. Shila Khayrollahzadeh 7. Jon Reidar Øyan 8. Tamina Sheriffdeen Rauf 9. Henrik Dahl Jacobsen 10. Eivor Evenrud Se hele listen her arrow-outward-link . Den skal nå på høring i lokallagene. Endelig liste vedtas under årsmøtet i Oslo Ap 21. januar neste år. Vis mer

Marthe Scharning Lund blir Oslo Aps ordførerkandidat.

Comeback for Lund

Nominasjonskomiteen løfter også frem tidligere byråd Marthe Scharning Lund til en av de høyeste plassene. Hun er foreslått til fjerdeplassen på listen. Hun har vært ute av Oslo-politikken de siste årene.

Lund var byråd for næring og eierskap i Oslo i en periode i 2019. Hun har også vært stabssjef ved byrådslederens kontor, politisk rådgiver i Aps stortingsgruppe og på partikontoret. Lund har lang fartstid i arbeiderbevegelsen.

Nominasjonskomiteens forslag skal nå ut på høring i lokallagene. Den endelige listen skal vedtas 21. januar.

Ifølge Oslo Aps vedtekter skal det stå annenhver mann og kvinne på bystyrelisten. Partiets kvinneandel er imidlertid blitt rammet ved flere valg av at velgerne kumulerer frem mennene på listen på bekostning av de kvinnelige kandidatene.