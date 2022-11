Lastebil med gassflasker har veltet i Oslo – vurdere å skyte for å unngå større eksplosjon

Det er etablert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Det lekker fra en eller flere flasker og politiet vurderer å skyte hull på disse for å unngå risiko for en ukontrollert eksplosjon.

Politiet har sperret av et større område rundt åstedet. Her fra Østre Aker vei, som er stengt.

24. nov. 2022 17:20 Sist oppdatert nå nettopp

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen har veltet på Alfaset, skriver Oslo-politiet på Twitter. Acetylen er en brennbar og eksplosiv gasstype.

– Det er en helt reell eksplosjonsfare på stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten litt før klokken 19 torsdag kveld.

Han forteller at situasjonen ikke er avklart. Politi og brannvesen jobber på stedet med droner og roboter for ikke å utsette redningsmannskapet for unødig fare.

Skarpskyttere på plass

– Vi bruker også droner og roboter får å sjekke status på flaskene, sier han.

VG opplyste at politiets skarpskyttere er på plass og at de vurderes å skyte hull i flaskene for å for å begrense skadeomfanget og unngå en eventuell eksplosjon.

Pedersen bekrefter dette overfor Aftenposten.

– Vi har skarpskyttere på stedet, men de er ikke satt i aksjon. Årsaken til at vi har dem på plass er for eventuelt å skyte hull på flaskene for å få ut gassen. Dermed fjerner vi faren for eksplosjon, sier han.

Uoversiktlig åsted

Problemet er at åstedet er uoversiktlig. Ulykken skjedde mens lastebilen sto stille på støttebein.

– Et av støttebeinene knakk, og dermed veltet bilen. Vi vet at det dreier seg om mange flasker, men redningsarbeidere har ikke vært inne i lasterommet, sier Pedersen.

«Det er fare for at den kan rase videre ned på toglinjene. Det er satt sikkerhetsavstand på 300 meter ved ulykkesstedet», heter det på Twitter.

– Da er det fare for strømbrudd, så strømmen er tatt i det aktuelle området, opplyser Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslopolitiet til NRK.

Det lekker fra en eller flere flasker etter ulykken, opplyser politiet til NRK.

Pedersen melder derimot at Østre Aker vei mellom Brobekkveien og Nedre Kalbakkveier er åpnet for trafikk igjen.

– Åstedet er så langt fra veien, at det var forsvarlig å sette i gang trafikken.

Advarsel på sms

Politiet melder på Twitter at de har sendt ut SMS til de som har befunnet seg i nærheten av åstedet. Ulykken har skjedd i et industriområde.

«Politiet har satt sperringer på stedet. Er dere på utsiden av disse trenger dere ikke ringe oss for videre føringer,» skriver de på Twitter.

Acetylen er en fargeløs gass. Væskeforming acetylen er meget eksplosiv og kan ikke transporteres. Gassen blir derfor løst i aceton under trykk og fraktet på spesielle stålflasker. Slik kan acetylen transporteres trygt og relativt ufarlig, heter det hos Store norske leksikon.