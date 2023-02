Drepte kona med 30 knivstikk. Nekter straffskyld.

Først stakk han kona en rekke ganger med kniv i parets bolig på Manglerud. Deretter skar han over halsen hennes og dro til politistasjonen 300 meter unna. Tirsdag startet rettssaken i Oslo tingrett.

Politiet rykket ut til Manglerud i Oslo i mars i fjor etter at en kvinne ble funnet død. Tirsdag startet rettssaken mot kvinnens ektemann.

28.02.2023 09:12 Oppdatert 28.02.2023 10:19

Ifølge tiltalen ble kona drept i parets bolig rundt kl. 11.30 på formiddagen for elleve måneder siden. Boligen ligger 300 meter fra Manglerud politistasjon. Ved 12-tiden møtte ektemannen i 30-årene opp på politistasjonen. Der fortalte han om drapet.

Politiet dro raskt til boligen. Der fant de den jevnaldrende kvinnen død. Ifølge tiltalen «stakk og skar han NN over 30 ganger i hodet, halsen og brystet med kniv».

Tirsdag startet rettssaken mot 35-åringen i Oslo tingrett.

Etter at aktor Anne Christine Stoltz Wennersten hadde lest tiltalebeslutningen, ble mannen spurt om han innrømmet straffskyld eller ikke. Da svarte han:

– Nei.

Mannens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, la da til at han vedgår det faktiske forholdet.

Tiltalte: Handlet i nødverge

I sitt innledningsforedrag redegjorde statsadvokaten om sakens bakgrunn.

– Tiltalte oppsøkte selv Manglerud politistasjon ved 11.50-tiden 21. mars. Der sa han at han hadde kommet til politiet på grunn av et drap, sa aktor Wennersten.

Han hadde skiftet klær før han møtte opp på stasjonen. De blodige klærne lå igjen hjemme.

Politiet dro da til stedet og fant avdøde liggende på gulvet i leiligheten. Det var ingen andre i leiligheten.

Det var store mengder blod ved avdøde. Det ble gjort funn av tre kniver i nærheten av avdøde.

I et avhør 31. mars forklarte mannen at han handlet i nødverge.

Han nekter å forklare seg i retten og har bedt aktor spille lydfil fra avhøret han ga til politiet.

– Vi vet lite om hans motiv, utover det han har forklart om at det var nødverge, sa aktor.

Forsvarer: Ikke æresdrap

Derfor har politiet etterforsket om det kan være andre motiver. Blant annet om det kan være snakk om et såkalt æresdrap. Ifølge aktor var paret fetter og kusine med pakistansk bakgrunn. Aktor sa også i retten at den avdøde ønsket å skille seg fra den tiltalte.

Professor i sosialantropologi, Unni Wikan, er sakkyndig vitne i saken. Hun skal blant annet gi sin vurdering av punktet om æresdrap.

Da mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, fikk ordet, avviste hun at det var snakk om et æresdrap.

– Hadde det ikke vært en etnisitet som ikke var norsk, så ville man aldri ha kommet til at det var et æresdrap, sier Sigmond.

Hun mener at det var et angrep fra kona som utløste hendelsen som førte til at hun til slutt ble drept.