18-åring siktet etter knivstikking på Stovner. Han er tidligere dømt for vold.

Offeret ligger på sykehus med alvorlige skader. Tilstanden er stabil, men politiet har ennå ikke kunnet gjennomføre avhør.

Politiets krimteknikere på Stovner, tirsdag.

31. aug. 2022 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag formiddag skjedde nok en knivstikking på Stovner i Oslo. Den alvorlige volden fant sted like utenfor Stovner senter. Onsdag morgen ble det klart at en 18-årig mann er siktet for drapsforsøk.

Han er tidligere dømt for vold.

I november 2020 slo og sparket han en jevnaldrende gutt, sammen med én annen. Volden skjedde på Stovner i Oslo, like ved Stovner senter.

Offeret ble slått «flere ganger i hodet og kroppen med knyttet hånd», dyttet i bakken og sparket. Til slutt ble han stukket «i rumpen med en kniv».

Den siktede 18-åringen var på det tidspunktet kun 16 år gammel. Saken gikk til Høyesterett. Den nå 18 år gamle mannen ble dømt til betinget fengsel i 50 dager, med en prøvetid på to år.

Han ble den gangen kun dømt for slag mot hodet, ikke for knivstikkingen.

Tidligere i år ble 18-åringen også dømt for en voldshendelse på Veitvet i Oslo. Volden fant sted i januar i år. Han ble dømt til 120 dagers fengsel.

Undersøker om volden var gjengrelatert

Politiet jobber med å finne ut om det ligger en underliggende konflikt bak volden. Det sier Ingebjørg Hansen, fungerende leder for etterforskningsseksjonen for drap i Oslo politidistrikt.

– Vi jobber med å få oversikt. Det gjelder både motiv og bakgrunn. Vi kartlegger hvem som var til stede, sier Hansen.

Hun vil ennå ikke si om Oslo-politiet mistenker om knivstikkingen er gjengrelatert. Fornærmede ble fraktet til sykehuset med alvorlige skader i går.

Knivstikkingen skjedde like bak Stovner senter

Ennå ikke avhørt

Fornærmede er ennå ikke avhørt.

– Vi har ennå ikke snakket med fornærmede. Vi er i dialog med sykehuset, og forsøker å få klarhet i om det er mulig å få avhørt fornærmede i dag, sier Hansen.

Den siktede 18-åringen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 15 i dag.

Ikke sammenheng med Torshov-skyting

Torsdag kveld ble det skutt mellom to biler på Torshov i Oslo. En person er arrestert.

Tre personer ble arrestert, men ble raskt løslatt igjen. En person er pågrepet. Han er rundt 20 år gammel, ifølge NRK.

Aftenposten erfarer at politiet ikke ser noen sammenheng mellom knivstikkingen på Stovner og skytingen på Torshov senere tirsdag kveld.