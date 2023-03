I 2015 samlet Sykehjemsetaten alle korttidsavdelinger i fire helsehus. Tidligere var disse fordelt på 24 ulike sykehjem.

Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem.

Kommunerevisjonen og Helseetaten fant i 2018/2019 mangler og svakheter ved blant annet bemanningen ved helsehusene. Helseetaten skrev i sin rapport at ikke alle pasienter kan nyttiggjøre seg av tilbudet der.

Byrådet beskrev i en byrådssak om helsehus fra 2021 at mange pasienter som ble behandlet på helsehus, hadde behov for mer omfattende medisinsk og helsefaglig oppfølging og krevde ressurser langt ut over den bemanningsfaktoren som lå til grunn for en ordinær helsehusplass.