Oslo-politiet med klar melding: Trekk vekk fra isen!

Politiet advarer mot utrygg is i Oslo, Asker og Bærum. Totalt syv personer gikk gjennom isen søndag.

Mange tok turen til isen utenfor Sandvika i Bærum søndag ettermiddag. Foto: Stein J. Bjørge

31. jan. 2021 16:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det er mange folk på isen i området rundt Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

– Isen er ikke trygg. Vi anmoder om at man ikke oppholder/beveger seg på isen i dette området, skriver politiet.

De opplyser at seks personer har gått igjennom isen i Bærum. Alle skal være i god behold.

Både politimannskaper og politibåt rykket ut til stedet. Brann- og redningsetaten og det kommunale is-oppsynet rykket også ut, opplyser politiet.

Mange tok turen til isen utenfor Sandvika i Bærum søndag ettermiddag. Politiet ber folk holde seg unna. Foto: Stein J. Bjørge

Også i Oslo advarer politiet mot utrygg is:

Fare for liv

En person gikk gjennom isen på Sørenga.

– Vedkommende er oppe igjen, og er uskadd. Våt og kald, sier politiets operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Han er bekymret for at folk går gjennom isen uten at de klarer å hente dem opp igjen. Politiets klare oppfordring er å avvente søndagsturen på isen i dag.

– Det er fare forbundet med liv å ferdes på isen nå. Og med tanke på alle som har falt gjennom er vi bekymret. Hvis dette forsetter kan vi ikke garantere for at vi finner dem, forklarer Gulbrandsen.

Arbeidet med å hente opp de som går gjennom isen kan variere stort. Og mange faktorer spiller inn.

– Hvor de havner, hvor tynn isen var i området og om de har drevet under isen. Men det er mange som klarer det på egen hånd, for eksempel med pigger. Så det kan være alt fra veldig vanskelig, til at folk finner ut av det selv, sier Guldbrandsen.

Foto: Stein J. Bjørge

Ikke stol på løypene

Før helgen ble løyper merket opp på isen ved Sandvika. Politiet og brannvesenet delte på jobben, opplyser Gulbrandsen. Men markeringen kan ikke tas som garanti for at det er trygt.

– Folk kan ikke tro blindt på det som er merket opp. Men har stort egetansvar. Det vi ser i dag er at folk ikke har tatt de nødvendige hensyn opp mot isens trygghet.

– Kan oppmerkede løyper sende et misvisende signal til folk om at isen er trygg?

– Jeg mener at skal du ut på isen, så må du forsikre deg om at isen er trygg der du går. I tillegg må du ha med deg utstyr å komme deg opp, svarer Gulbrandsen.

– Er det merket er det ikke noen garanti. I beste fall kan man bruke det som en indikator på at det var trygt der for en tid tilbake siden.

Politiet var ute i båt for å passe på mellom Ostøya og Brønnøya i Asker søndag. Foto: Olav Olsen

