I dag kan butikkene og serveringsstedene gjenåpne. Her er koronaendringene i Oslo.

Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn til og med ungdomsskolealder. Det gjelder både innendørs og utendørs. Men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt. I Oslo og andre kommuner med de strengeste koronarestriksjonene vil ishallene forbli stengt til i alle fall 10. februar.

Toppidretten kan gjenoppta organisert trening. Det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom under 20 år.