Mannen anklaget for å være Young Bloods-leder er frifunnet for kidnapping

30-åringen skal i flere år ha ledet den kriminelle gjengen Young Bloods. I tingretten ble han dømt til syv års fengsel, men anket dommen. Nå er han frifunnet for kidnapping.

Dette bildet viser den antatte gjenglederen (i midten). Han er flankert av to andre menn som tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. Foto: Privat

2. feb. 2021 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Den norskalbanske 30-åringen ble i Oslo tingrett dømt for å ha bestilt to alvorlige voldslovbrudd.

Det ene forholdet skjedde i 2012 på Furuset i Oslo. En mann fra en rivaliserende kriminell gjeng ble skutt i bekkenet med hagle utenfor sin leilighet. Den andre hendelsen fant sted i en leilighet på Holmlia i 2015. Da ble en familiefar holdt fanget og torturert i to døgn.

Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at 30-åringen dømmes for medvirkning til drapsforsøket i 2012, men frifinnes fullstendig for kidnappingen.

Dommen er satt til 2 år og 8 måneders fengsel. Dermed anses dommen som ferdigsonet.

Den tidligere gjengprofilen i 30-årene er dømt for medvirkning til drapsforsøket på en sentral person fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys i 2012. Foto: Per Annar Holm (arkiv)

Forsvarer: – Svært fornøyd

– Min klient er domfelt i tråd med sin egen erkjennelse. Han er frifunnet for overlegg og forbund om kidnapping. Han er svært fornøyd med at han har fått en rettferdig behandling og sonet en riktig dom, sier 30-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til Aftenposten.

Den antatte Young Bloods-lederen ble i 2018 pågrepet i Marokko. Året etter ble han utlevert til Norge. Siden har han sittet i varetekt.

1. februar ble han løslatt etter nesten to og et halvt år i varetekt.

Statsadvokat Erik Martinussen har ikke besvart Aftenpostens henvendelse om dommen tirsdag formiddag.

Øyvind Bratlien (til høyre) og medforsvarer advokat Fisnik Baki under hovedforhandlingen i Oslo tingrett vinteren 2020. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Kaptein» på et fotballag

30-åringen har erkjent at han var leder av den såkalte «Holmliagjengen». Fra 2014 og 2015 ble gjengen kjent som Young Bloods. Han sammenligner sin rolle som «kaptein» på et fotballag.

«Han har forklart at han var sjefen og at han styrte miljøet. Han har beskrevet at han var en «brobygger, initativtaker og samlingspunkt.» Samtidig har han nektet for at han kunne bestemme hva andre personer skulle gjøre eller ikke gjøre», heter det i dommen.

Lagmannsretten konkluderer med at 30-åringen var den som besluttet at flere personer skulle reise til Furuset i 2012 og at personene skulle være utstyrt med skytevåpen.

«Hans folk»

Under forhandlingen i lagmannsretten har 30-åringen for første gang forklart seg rundt drapsforsøket på en sentral person fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys.

Både 30-åringen og offeret for drapsforsøket har i retten forklart at bakgrunnen for konflikten. Det hele startet med at en ung gutt fra Holmlia skyldte rundt 50.000 kroner til en person fra Furuset Bad Boys. Under et møte som 30-åringen hadde arrangert, ble den unge gutten utsatt for vold.

Den norskalbanske lederen av Young Bloods oppfattet at det var den sentrale personen fra Furuset Bad Boys som sto bak.

I lagmannsretten forklarte 30-åringen at han og flere andre samlet seg på fotballbanen på Holmlia 17. mai i 2012. Personen fra Furuset Bad Boys hadde nektet å be om unnskyldning eller innrømme at volden unggutten ble utsatt for var en tabbe.

I retten forklarte norskalbaneren at personene som var på fotballbanen var «hans folk» og at de støttet ham fordi han støttet dem.

«Han har vært svært tydelig på at han var lederen, at det var «hans konflikt» og at hans godkjennelse var viktig for at det ble en voldelig konfrontasjon mot (anonymisert) denne natten», heter det i dommen.

30-åringen er frifunnet for å ha vært involvert i en kidnapping i 2015 på Holmlia. Foto: Politiet

Så for seg masseslagsmål

I retten har 30-åringen beskrevet at rundt 10–12 personer ble sendt til Furuset for å konfrontere personen fra Furuset Bad Boys. Det ble i tillegg sendt 30 personer for å lete etter ham på Mortensrud. Et sted mellom 15 og 20 skulle lete i området rundt Haugerud.

Ifølge den angivelige gjenglederen så han for seg at det skulle bli et masseslagsmål.

«Samtidig har han forklart at han visste at de som dro til Furuset var «tøffe folk», og at de kunne «dra den langt» dersom de ble provosert», heter det i dommen.

Natt til 18. mai 2012 ble personen fra Furuset-miljøet skutt og alvorlig skadet. Gjerningspersonene ble sett løpe fra stedet.

Flere frifunnet

To andre menn i 30-årene, som ble dømt til lengre fengselsstraffer i Oslo tingrett, ble frifunnet i lagmannsretten.

Tre andre menn ble i tillegg til 30-åringen dømt til henholdsvis to år og åtte måneder fengsel, åtte måneder fengsel og 30 dager fengsel.