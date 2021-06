Slik reagerer Oslofolk på byrådets forslag til nye elsparkesykkelregler

Byrådet vil kutte kraftig i antall elsparkesykler i Oslo. Både operatørene og brukerne strides om det er en god idé.

Hevar Taeeb (18) og Bejtim Mehmedi (18) bor på Ellingsrud og pleier å bruke elsparkesyklene når de er i sentrum. De er ikke begeistret for byrådets nye forslag. Foto: Tomm W. Christiansen

7. juni 2021 15:44 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet i Oslo er lei av elsparkesykkel-kaos. Nå har de utarbeidet en rekke tiltak for å regulere og redusere bruken av elsparkesykler i byen. Mandag sendes de på høring.

Ett av forslagene er å redusere antall elsparkesykler i byen fra 20.000 til 8000.

Hevar Taeeb (18) og Bejtim Mehmedi (18) bor på Ellingsrud og pleier å bruke elsparkesyklene når de er i sentrum. De er ikke begeistret for byrådets forslag.

– Det hadde ikke gjort noe med strengere regler for parkering og sånn, men jeg skjønner ikke poenget med å fjerne 12.000 elsparkesykler som allerede er på plass, sier Hevar Taeeb (18).

Byrådet foreslår også full stans i all utleie mellom klokken 01 og 05 på natten alle ukedager. Den delen av forslaget har ikke kompisene fått med seg:

– Hæ? Får vi ikke lov til å bruke sparkesyklene om natten? Kommer de til å bli stengt, alle sammen? spør Taeeb (18).

– Oi, det liker jeg ikke, ass. Sent på kvelden er det jo bare nattbussen som går, og da er det så digg å kunne bruke en sparkesykkel, sier Bejtim Mehmedi (18).

Fakta Dette er de viktigste tiltakene I forskriften har byrådet listet opp blant annet følgende regler: Et tak på 8000 elektriske kjøretøy i Oslo.

Elsparkesyklene skal fordeles i fire soner som defineres ca. som ringveiene.

Fordelingen blir som følger: Sone 1 (Sentrum): 1200 sykler. Sone 2: 3200 sykler. Sone 3: 2400 sykler. Sone 4: 1200 sykler.

Det er utleierne som får ansvaret for å fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet eller som er utenfor sonen.

Hastighetsbegrensninger i noen deler av byen. Forbud kan også innføres midlertidig, som for eksempel på 17. mai.

Elsparkesyklene vil være nattestengt mellom klokken 01.00 og 05.00 alle dager.

Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Innføres trolig i slutten av august. Vis mer

– Få bort hele dritten

Thomas Espeland og samboeren Martine Sørlie Espeland ønsker de nye reglene varmt velkommen.

– Få bort hele dritten. Hvis vi går på Aker brygge, må vi gå hinderløype. Tenk på dem som har dårlig syn, tenk på de eldre. Sparkesyklene ligger jo strødd overalt, sier Thomas Espeland.

– Før hadde man tid til å stoppe for fotgjengere i sakte fart. Det er jo livsfarlig når det kommer en elsparkesykkel i stor fart når du kjører gjennom byen, sier Martine Sørlie Espeland. Foto: Tomm W. Christiansen

Samboeren er enig:

– Det er fryktelig rotete. Jeg har en sønn på seks og en halv måned, og det er vanskelig å komme frem med barnevognen, sier hun.

Thomas påpeker at elsparkesykkelfirmaene ikke har skyld i rotet.

– Det er udugelige Oslo-borgere som ikke har noen samfunnsfølelse, mener han.

Flere selskaper positive

Flere av utleieselskapene støtter de nye reglene.

– Vi støtter byrådet som tar grep. Faktisk skrev vi nylig til byrådet og ba om flere initiativer fra operatørene for å løse problemet med parkeringsrot, skriver Simon Engelbrecht i en e-post via kommunikasjonsavdelingen i selskapet. Han er general manager i Norden for Bird.

Han svarer ikke på spørsmål om hvor mange elsparkesykler selskapet har plassert i Oslo.

– Vi tror at elsparkesykler og andre mikro-EVer vil spille en nøkkelrolle i å erstatte noen av de 300.000 privatbilene i Oslo, men inntil det skjer bør elsparkesykkelflåten reduseres og skaleres slik at den ikke bare samsvarer med etterspørselen fra brukerne, men også er i samsvar med byens infrastruktur. Vi ser frem til å samarbeide tett med byen for å sikre at elsparkesyklene kommer til nytte for alle som bor og jobber i Oslo.

Tier: – Fremstår som hastverksarbeid

Elsparkesykkelfirmaet Tier har 4000 elsparkesykler i Oslo. Pressesjef Julia Sandstø i Tier tror ikke at byrådets forslag vil løse utfordringene.

– Dette fremstår som hastverksarbeid. Byrådet vil forby bruk av elsparkesykler om natten, noe som vil ramme forbrukerne, for eksempel de som jobber sent eller turnus. Vi mener det heller burde innføres en promillegrense for å hindre farlig kjøring på natten, sier hun.

Hun etterlyser en helhetlig regulering av elsparkesykler, ved at Ruter kunne gjennomført en anbudsordning.

– Da kunne det bli krav til både antall, parkering, sikkerhet på syklene og rydding, påpeker hun.

Voi: – En katastrofe

Voi-sjef Christina Moe Gjerde mener taket på 8000 sykler virker uforståelig.

– Dersom forslaget blir stående, vil det være en katastrofe for hundretusenvis av dem som bruker elsparkesykkel, sier hun til NTB.

Gjerde mener at byrådet heller bør begrense antall utleiere og stille krav til at elsparkesyklene er i bruk og ikke står stille.

Hos det estiske selskapet Bolt ønsker man derimot begrensningen til 8000 elsparkesykler velkommen.

– Jeg vet ikke om 8000 er riktig antall, men dette forslaget er et steg i riktig retning. Det er helt klart at antall elsparkesykler må begrenses i Oslo, sier David Mothander, samfunnskontakt for Bolt i Norden, til Aftenposten.

Mothander mener mye har gått galt i Oslo. Blant annet at myndighetene ikke tidligere har innført gateleie og bøter for feilparkering, samt at de ikke i større grad har straffet eller utestengt de operatørene som har brutt reglene.

– Om alt dette hadde fungert, så tror jeg at vi ville sett at tilbud og etterspørsel var mer tilpasset hverandre. Nå fungerer det ikke. Vi ser en mengde elsparkesykler i gatene som forstyrrer andre trafikanter, og vi risikerer at brukerne vender seg mot oss som industri, sier Mothander.

– Nordiske byer strever mest

Bolt har i dag Oslos minste elsparkesykkelflåte på i underkant av 2000 sparkesykler. Mothander sier han setter spørsmålstegn ved at enkelte av de andre operatørene velger å kjøre ut et langt større antall elsparkesykler.

– I sum er det omtrent like mange elsparkesykler i Oslo som i Stockholm, og det er jo en langt større by. Hvorfor operatørene velger å kjøre ut flere elsparkesykler i Oslo enn Stockholm, vet jeg ikke, sier han.

Bolt har sykler i 150 byer i en rekke land. Mothander sier det er i de nordiske landene at utfordringene har vært størst.

– Det kan være fordi de nordiske byene har forsøkt å ha åpne steder uten lisensprosesser, i motsetning til for eksempel Berlin, Paris og London, hvor man begrenset antall sykler fra starten, sier han.

Han mener Nordens åpne løsning samtidig har ført til kjappere omstilling fra bil til elsparkesykkel, bedre teknisk innovasjon og lavere priser.

Mothander sier han nå er spent på hvordan byrådet vil plukke ut hvilke selskaper som skal få opererer de 8000 syklene, og sier han håper de vil se på hvilke selskaper som har bidratt til kaoset og hvilke som har vist ansvar.