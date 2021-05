Politiet trodde knapt hva de så: Bilfører og passasjer byttet plass i fart

Regnet sprutet ned, og hastigheten på bilen ble målt til 130 km/t i 80-sonen.

Da politiet forsøkte å stoppe villmannskjøringen, fikk de seg en ny overraskelse.

24. mai 2021 13:42 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Noe lignende har jeg aldri sett før. Kun tilfeldigheter gjorde at dette ikke endte verre, sier politibetjent Inge Frydenlund.

Klokken 02.00 natt til mandag sto politibilen stille ved innkjøringen til E6 ved Karihaugen.

Regnet høljet ned da en Volvo av eldre modell passerte forbi i høy hastighet inn mot Oslo. Politiet la seg på hjul og fartsmåleren i tjenestebilen viste på det meste 130 km/t i 80 sone.

Villmannskjørerne tok deretter avkjøringen mot Trosterud, men kjørte inn Tvetenveien til rundkjøringen Strømsveien. Deretter fortsatt kjøringen på Strømsveien til rundkjøringen Alfasetveien/Ytre Ringvei. Politiet forsøkte å stanse bilen, men føreren ignorert blålys og andre tydelige tegn.

– I snitt var hastigheten 50 km/t over fartsgrensen. I tillegge regnet det kraftig og vannet la seg i veibanen, sier Frydenlund.

Byttet plass mens bilen var i fart

På Strømsveien kunne politiet se at bilen foran begynte å vingle.

Så skal føreren av bilen ifølge polititjenestemannen ha kravlet mellom stolsetene og tatt plass i baksetet. Mens bilen var i fart skal passasjeren ha tatt over styringen på bilen. Da var hastigheten rundt 40 km/t.

På Strømsveien stoppet bilen på høyde med forretningene Kvernland Bil og Harley Davidson.

Da fikk politiet seg en ny overraskelse. Begge i bilen viste seg å være under 18 år.

– Ingen hadde dermed førerkort og han som satt i baksetet var alkoholpåvirket, sier polititjenestemannen.

Føreren av bilen er anmeldt for fart, kjøring uten førerkort, alkoholpåvirket tilstand og for ikke å ha stanset for kontroll.

Passasjer foran som styrte bilen på slutten av seansen, er også anmeldt for kjøring uten førerkort og for å ha satt andre i fare.