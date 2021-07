Havnelangs i Pipervika: Havnepromenaden i indre vest

Snart er Fjordbyen ferdig forvandlet fra omlastingssted for de forskjelligste varer til å tilhøre hele byen. Nå endres også Vippetangen.

Korntrikk på vei ut av Vippetangen-silo i 1957. Foto: L. Welander/Oslo byarkiv

Fakta Sommerserie: Gatelangs I en serie på ni artikler tar vår spaltist Leif Gjerland deg med på historiske turer gatelangs, havnelangs og langs bekkefar i Oslo. Vis mer

Foto: Alf Roar Rasmussen

Vi ankommer Vippetangen med 60-bussen og blir hilst velkommen av de store silotårnene. De markerer at Vippetangens viktigste funksjon var å ta imot korn som skulle videre til møllene ved Akerselva. Egne gråmalte korntrikker sørget for transporten. Den som leter, vil kanskje finne noen gjenglemte trikkespor i asfalten.

1: Vippetangen

«Vip-Vip-Vippetangen konditori, ta aldri frem sjela di der ...»

Nei, Øystein Sunde, det har aldri vært noe konditori på Vippetangen, så vi kan trygt ta frem sjelens sans for norgeshistorie når vi ankommer Vippetangen.

Her steg Haakon 7. i land uværsdagen 25. november i 1905 etter å ha blitt valgt til norsk konge. Det kan nok virke lite kongelig å gå i land her, men i 1905 var Vippetangen pyntet til fest med flagg og store tribuner!

Vi er nærmere osloøyene enn noe annet sted i sentrum. Fergene til øyene gikk herfra frem til de fikk ny terminal på Aker brygge.

Forklaringen til vippe-navnet ligger minst 200 år tilbake i tid. Den gang som nå stakk Vippetangen ut i innseilingsleden til hovedstaden og var derfor utstyrt med et vippefyr. Et vippefyr? Det er en tønne med brennbart materiale som blir antent og vippet opp for å vise vei i mørket.

MONTASJE: Vippetangen med fyrlykt. Slik kunne kanskje Vippetangen sett ut med et vippefyr ytterst. Foto: Leif Gjerland (foto og montasje)

Militært rettersted

Omtrent på vippefyrets tid skal det ellers ha vært et militært rettersted her. Midt på 1800-tallet huset stedet et steinhuggeri der fangene fra festningen hugget stein til den voksende byen.

I dag er stedet endret til «Vippa», et senter for mat, kultur og læring helt ytterst på Vippetangen. Viktig som en markering av endringene i Fjordbyen.

Sjølyst badeanlegg. Det ble anlagt egne landfaste badeplasser for folk flest langs hele indre havnebasseng. Foto: Krogh / Oslo byarkiv

2: Akershusstranda

Utover på 1800-tallet ble det populært å bade. Mens de mer kondisjonerte hadde egne avstengte badeanlegg, dukket «den simplere klasse» seg fortrinnsvis langs stranden innunder Akershus festning.

Byens bedre borgerskap fant det etter hvert svært forargelig at fattigfolk av begge kjønn badet der man hadde sine ettermiddagspromenader. Derfor ble det anlagt egne landfaste badeplasser for folk flest langs hele indre havnebasseng. Selvsagt med egne badehus for damer.

Badeanlegget «Revieret» var en stor badeflåte som lå ankret opp på Bjørvika-siden av Akershus festning. Den var beregnet på kvinner og barn uten forsørgende formue. På slutten av 1800-tallet lå det kjønnsdelte badeanlegg for henholdsvis damer og herrer langs hele det indre havnebassenget.

Sperret biltrafikken

I dag er alle de gamle anleggene her på Akershusstranda borte, men et helt annet og både synlig og livskraftig historisk minne står fortsatt. Det er to tunneler etter Havnebanen som ble anlagt i 1907 rundt festningen, en nødvendig forbindelse mellom Østbanen og Vestbanen.

Nødvendig, men forhatt fordi den sperret biltrafikken over Rådhusplassen. Ingen savnet den etter at en ny togtunnel fra 1980-tallet gjorde det mulig å skape den åpne og tilgjengelige Rådhusplassen vi har i dag.

I årevis ødela tog, biler og gjerder alt som kunne smake av verdighet på Rådhusplassen. Foto: Henrik Ørsted 1980 / Oslo museum

3: Rådhusplassen

1960-tallets svar på økt og økende biltrafikk gjennom sentrum var en bymotorvei med gjennomkjøring langs sjøkanten og tvers gjennom byen. Den hadde gitt en umenneskelig trafikkfylt rådhusplass, som ble et viktig forbindelsesledd mellom tunge veianlegg langs Bjørvika. Særlig sterkt husker nok ennå mange det saktegående godstoget «Lynet fra Loenga» som sperret trafikken på sin vei mellom Oslos to stasjoner.

Gjenerobret sjøsiden

Inspirert av ideer om å gjenerobre sjøsiden, begynte trafikkplanleggerne utover på 1980- og 90-tallet å tenke nytt. Både bil- og togtrafikken skulle nå heller gå under byen enn tvers gjennom den. Nye tunneler ble tegnet opp og bygget ut. I dag nyter vi godt av dette tunnelsystemet. Det muliggjorde dagens åpne og bilfrie Rådhusplassen.

Alle vi som liker symmetri, skal merke oss at det slett ikke er tilfeldig at selveste Honnørbrygga ligger i Rådhusets midtakse. Den er utstyrt med trapper på begge sider. Her skal ingen prominenser og kongelige måtte hales opp på land eller krabbe opp selv. Nei, her skal man skride i land med verdighet, den ene etter den andre. Vi nevner i fleng:

Keiser Wilhelm 2. i 1890

Fridtjof Nansen etter Framferden i 1896

Kong Haakon 7.s hjemkomst 7. juni 1945.

Oljeplattform ved Aker verft 1975. Det virket nesten absurd da Aker verft bygget Norge inn i oljealderen innerst i Pipervika. Foto: Ukjent fotograf 1975 / Norsk Teknisk Museum

4: Aker brygge

Vi lar Nesoddbåtene seile sin egen sjø når vi svinger inn på Aker brygge. Der er det i dag lett å glemme hvordan det var her for bare 40 år siden, den gang Aker verft var den store bedriften her. Ser vi tilbake til tiden før 1980-tallet skapte endringsbehovet, ser vi et Oslo med avstengte havneområder, ruvende containere, en mengde jernbanespor og et mange felts veianlegg langs sjøkanten.

Slik burde det ikke være, mente Oslo Byes Vel og begynte i 1979 å lete etter hvordan å gjenerobre Oslos stengte sjøfront. Inspirert av lignende gjenerobringsprosjekter i andre store havnebyer, samlet man gode krefter til en tenke- og idégruppe. Konkurransen «Byen og Fjorden – Oslo år 2000» ble lansert. Slagordet var «Gi fjorden tilbake til byen».

På rekordfart i jappetidens heseblesende utbyggingstempo ble det nedlagte store Aker verft midt på 1980-tallet endret til å bli en egen liten by i byen. Dette ble første skritt mot omleggingen til Fjordbyen.

Studer gjerne til slutt de mange ubegripelig bevingede skulpturene som er plassert på rekke og rad langs bryggekanten før du setter turens punktum ved det store, gamle ankeret etter Blücher. Det er kanskje det mest maritim-historiske innslaget på hele Aker brygge.