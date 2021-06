Lan Marie Berg: – Ikke aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd

Lan Marie Berg sier det ikke er aktuelt for henne å bli med i et nytt byråd. Foto: Olav Olsen

Raymond Johansen vil etter all sannsynlighet danne nytt byråd med SV og MDG. Lan Marie Berg (MDG) utelukker at hun selv vil være en del av et nytt byråd.

16. juni 2021 13:49 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Jeg har nettopp gitt beskjed om at det ikke er aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd, sa Lan Marie Berg til pressen utenfor rådhuset.

– For min egen del var det ingen hemmelighet at jeg hadde planlagt å forlate Oslo-politikken etter sommeren, for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe på Stortinget til høsten, opplyser hun.

Berg benytter også anledningen til å takke Arbeiderpartiet og SV, og spesielt Raymond Johansen for samarbeidet de siste seks årene.

Hun kommenterte også sin rolle i byrådet fremover.

– Inntil videre sitter jeg som medlem av et forretningsministerium. For MDGs del er det Sirin Stav, vår gruppeleder i bystyret, som leder denne prosessen videre.

Lan Marie Berg møtte pressen utenfor rådhuset i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Olav Olsen

Berg: – Takknemlig for alt jeg har lært

Berg kommenterte også mistillitsforslaget som er blitt stilt mot henne i forbindelse med milliardoverskridelsene knyttet til Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

– Bystyrets flertall har valgt å stemme for Frp mistillitsforslag mot meg, sier Berg og legger til at hun er svært overrasket over at Rødt gikk sammen med Frp og resten av byrådet, for å kaste et rødgrønt flertall.

Han understreker at hun er takknemlig for perioden hun har tilbrakt i byrådet.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for alt jeg har lært, og er full av lovord for det arbeidet embetsverket gjør hver dag på vegne av byen vår, sier Berg.

Hun sier det har vært en stor ære å være byråd for miljø- og samferdsel de siste seks årene.