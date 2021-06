Laveste smittetall i Oslo siden september: Lover godt for gjenåpningen

Det er registrert kun 12 nye smittede i Oslo, noe som er det laveste døgntallet siden starten av september. Det lover godt for gjenåpningen, sier Espen Nakstad.

Det er registrert 12 nye koronasmittede personer i Oslo sist døgn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Ole Henrik Tveten

Nå nettopp

Ikke siden 6. september har antallet registrerte smittede pr. døgn i hovedstaden vært like lave som nå.

Smittetallene i Oslo har ligget stabilt lavt den siste tiden. De tre siste dagene er det registrert henholdsvis 18, 19 og 12 nye covid-19-tilfeller.

Ser man på tallene for sist uke, peker pilen kraftig ned. Sist uke ble det registrert 292 nye smittede i Oslo, opplyser Oslo kommune til NTB.

Det er en solid nedgang sammenlignet med uken før, da tallet var 596. Vi må tilbake til uke 40 i fjor sist uketallet var så lavt i Oslo.

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig at smitten avtar i Oslo og Norge. Det lover godt for at man kan fortsette gjenåpningen av samfunnet slik det er planlagt, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han sier dette viser at vaksineringen i Oslo er effektiv, at folk er flinke til å følge smittevernråd og at lite smitte kommer inn fra utlandet med den omfattende grensekontrollen med testingen som nå gjennomføres.

– I tillegg har vi fått god hjelp av sommer og sol som gjør at mange heller møtes utendørs enn innendørs, sier Nakstad.

Vurderer videre gjenåpning

Byrådet i Oslo tar de stabilt lave smittetallene med seg når de denne uken skal vurdere den videre gjenåpningen av Oslo. Oslo er på trinn to av gjenåpningsplanen til kommunen, og de nåværende koronatiltakene gjelder frem til 18. juni.

– Vi vil nok vurdere veldig tidlig i neste uke om det er steg fra trinn to som fortsatt sliter med å komme i gang. Så vil vi også se om vi kan ta inn ting fra trinn fire, sa Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG søndag.

Etter et smittehopp blant russen i forrige uke, utsatte Oslo den videre gjenåpningen med én uke. Siden da har smitten igjen sunket, og nå vurderer byrådet å komme med ekstra lettelser.

Dermed kan det gå mot at byrådet vil tillate flere deltagere på arrangementer, flere gjester i private hjem og utvidet skjenketid.