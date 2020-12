Oslofolk får ny hytte nær Ingierstrand

Bademesteren i Oslo disponerte denne eiendommen i en årrekke. Oslofjordens Friluftsråds har fått leie hytta. Nå skal den pusses opp og leies ut til folket.

Det er mye som må fikses før eiendommen kan tas i bruk. Veggene har råteskader. Malingen flasser av og eiendommen var gjengrodd. Foto: Morten Uglum

1. des. 2020 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Kanskje vi skal gi den navnet Gjenbrukshytta, sier Cathrine Restad-Hvalby, seniorrådgiver i Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Sammen med driftskonsulent Ole Østbye og prosjektleder Tanja Kobro bærer de ut møbler og annet skrot fra hytta Heidehaugen. Den har ikke vært i bruk på flere år.

Oslofjordens Friluftsråd har leid eiendommen, som ligger en halv kilometer fra Ingierstrand bad, av Oslo kommune.

Heidehaugen vil inngå i Kystled Oslofjorden, som i dag består av 65 overnattingssteder.

Fakta Kystleden Kystled er enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten

Skal være utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter

Kan være på nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller tidligere privateide hytter

Opplysninger om kystleden finnes på oslofjorden.org Kilde: Oslofjorden Friluftsråd Vis mer

Vil gjenbruke møbler

Arbeidene med å oppgradere eiendommen er i gang. En rørstol, et respatexbord, sofaer og en gammel komfyr bæres ut. Mesteparten er fra 1960- og 1970-tallet. Møbler og ting som skal tas vare på, lagres i kjelleren mens håndverkere oppgraderer og pusser opp.

Tomten ned mot sjøen var gjengrodd. Frelsesarmeens folk fra «Jobben Oslo» har ryddet unna trær og busker. De maler også hyttene innvendig.

Mye må fikses før eiendommen kan tas i bruk. Veggene har råteskader. Malingen flasser av vinduskarmer og dører. Og eiendommen var gjengrodd.

– Trærne hang over huset. Takrennene var fulle av barnåler. Vannet rant over, noe som førte til råteskader, forteller Østbye.

Snart rykker entreprenør Ansnes AS inn for å rehabilitere de to bygningene. Planen er å åpne eiendommen for folket fra sommeren 2021.

OF har drøyt 60 sjønære hytter langs Oslofjorden, fra Halden til Larvik. Hyttene er selvbetjente. Normalt kan man leie en hytte i tre dager.

Tanja Kobro og Ole Østbye rydder før oppgradering. Foto: Morten Uglum

Kjøkkenet skal pusses opp. Foto: Morten Uglum

Eiendommen har brygge. Foto: Morten Uglum

Bademesterens frynsegode

Bademester Hjalmar Larsen holdt til på hytta ved Ingierstrand når han ikke var på jobb. Han hadde tilnavnet Bade-Larsen og var bestyrer for Oslo kommunes bad fra 1946 til 1971. Han var også bademester på Bislet bad og har fått en gate oppkalt etter seg på Bislett.

– Å få disponere Heidehaugen var et slags frynsegode som fulgte med stillingen, forteller Stine Greni, avdelingsleder for kystleden i Oslofjorden i OF.

Eiendommen var leid ut som firmahytte for ansatte i Bymiljøetaten til og med sommeren 2015.

De siste årene har den stått tom og bærer preg av det. Oslofjordens Friluftsråd fikk i 2018 en midlertidig leieavtale.

– Vi skal ivareta stedet. Det er jo et lite stykke historie, påpeker Restad-Hvalby.

OF har fått en leiekontrakt på 40 år mot at de oppgraderer og vedlikeholder eiendommen. Bygningene trenger omfattende rehabilitering. OF betaler 5000 kroner i leie. De har fått støtte til oppgradering fra ulike stiftelser.

Fakta Oslo kommunes hytter 45 hytter i Marka. Tre av disse er ledige. 17 hytter på øyene. Ingen av disse hyttene er ledige. Fem hytter i strandsonen. Tre av disse er ledige nå. Ingen av kommunens hytter leies ut til private aktører. Alle er leid ut til frivillige organisasjoner, skoler eller bydelene. Kilde: Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel Vis mer

Oslo kommune skulle selge hytta

Oslo kommune planla opprinnelig å selge eiendommen. Så foreslo OF å la Heidehaugen inngå i kystleden. Da ble det planlagte salget stanset.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) Foto: Vidar Ruud

Kysten et satsingsområde for byrådet, ifølge miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) Hun er derfor glad for leiekontrakten med OF.

– Friluftslivet i Oslo er mye mer enn Marka. Familier i Oslo skal oppleve det sjønære og fjorden. For oss er det viktig at de som ikke har tilgang på egen hytte, får muligheten til å bruke sjønære hytter, sier Berg.

Eiendommen ligger bare 13 kilometer fra Oslo Sentralstasjon. Sykkelavstand, mener MDG-byråden.

Flere sjønære hytter

DNT åpner to hytter på Gressholmen i 2021.

Dette er bare en kort fergetur fra Aker brygge. Her blir det også kajakkutleie.

– Så man kan også padle fra Gressholmen til Heidehaugen, sier Berg.

For et par år siden ble DNTs Fuglemyrhytta åpnet. Den ligger bare et par kilometer fra Frognerseteren i Nordmarka.

Bymiljøetaten planlegger å leie ut flere hytter. For øyeblikket er en eiendom i Mosseveien 169b utlyst. Målet er å få leid den ut til en frivillig organisasjon som skal bruke den til friluftsliv ved fjorden.