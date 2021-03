Området vil bli ubeboelig, sier Bane Nor. I deres egen plan står det motsatte.

«Dette kunne vært bedre forklart», innrømmer Bane Nor til Aftenposten. Onsdag avgjør bystyret i Oslo om det lille boligområdet «Hylla» skal rives til fordel for jernbanen.

Det ligger et tosifret antall boliger på «Hylla». De eldste er fra midten av 1800-tallet. De nyeste er bare et tiår gamle. Foto: Dan P. Neegaard

1,5 km øst for Oslo S ligger Brynsbakken. Bane Nor beskriver området som et av norsk jernbanes største flaskehalser.

De ønsker å bygge om jernbanekrysset her. To nye spor på tvers gjør at flere tog kan kjøre gjennom. Men i dag ligger boligområdet «Hylla» der. I Bane Nors forslag til reguleringsplan må det rives.