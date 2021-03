Bjørvikas nye kjempestatue er forsinket. Men et helt nytt uteområde åpner til påske.

Bronseskulpturen blir 9 meter høy og veier flere tonn. – The Mother blir et nytt ikon for Oslo. Jeg liker å tenke på henne som moren til Sinnataggen, sier kulturbyråd Omar Gamal (SV).

Museumsutstikkeren ligger utenfor det nye Munch-museet og skal få en 9 meter høy skulptur. Foto: Hans O. Torgersen

22. mars 2021 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag denne uken åpner et helt nytt uteområde langs havnepromenaden i Bjørvika. Det ligger utenfor det nye Munch-museet og er bygget på en liten halvøy med broforbindelse.

«Museumsutstikkeren» er området blitt kalt. Prisen er på ca. 120 millioner kroner og inkluderer kunst og landskap.