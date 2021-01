Deler av Høyres bystyregruppe i Oslo vil kaste egen gruppeleder

Et flertall av Høyres bystyregruppe i Oslo fremmer forslag om å kaste gruppeleder Øystein Sundelin, melder Avisa Oslo.

Deler av Høyres bystyregruppe i Oslo vil kaste egen gruppeleder Øystein Sundelin. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

8 minutter siden

Fredag vil flere medlemmer av bystyregruppen fremme det som oppfattes som et mistillitsforslag mot gruppeleder Øystein Sundelin, ifølge Avisa Oslo. Sundelin tok over som gruppeleder i oktober 2019.

– Jeg visste ikke om det før i dag. Dette kommer overraskende, sier Sundelin til avisa.

Bystyrerepresentant for Høyre, Ola Kvisgaard, bekrefter overfor avisa at han støtter forslaget om å erstatte Sundelin.

– Vi mener at partiet og bystyregruppa er tjent med en annen gruppeleder. Det går rett og slett på manglende etterrettelighet og tillit, sier han.

Anklages for ukultur

Ifølge VG har over 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo Høyre bystyregruppe signert forslaget.

– Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av, skriver de i dokumentet, ifølge VG.

De anklager ham for løgn og ukultur, og for å ha ønsket å ansette en venn.

– Jeg vil sterkt bestride det, sier Sundelin til VG.

– Det at det er basert på en del antakelser og ting som egentlig har vært forklart og har blitt ryddet opp i, og som ikke burde vært grobunn for mistillit i det hele tatt, gjør at jeg blir litt overrasket, legger han til.

Avviser politisk uenighet

Sundelin mener ifølge VG at det er politisk uenighet om blant annet bymiljøpolitikk som ligger bak.

– Jeg tror det handler mye om strategisk uenighet og hvilken retning man ønsker å ta det, sier han.

Tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg avviser dette.

– Det dreier seg om et mønster hvor han forteller usannheter og holder tilbake informasjon.

I mistillitsforslaget anklages Sundelin også for å ha løyet til Oslo Venstre, ifølge TV 2.

Saken skal etter planen behandles i et møte i bystyregruppen på mandag.