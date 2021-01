Vi så etter kaos. Vi fant fornuft i Oslo-marka og på T-banen.

Noen syklet med ski i sekken. Andre igjen startet skituren i mørket. Oslo-folk anstrengte seg for å unngå smittepøler og kollektiv kollaps.

Kathrine Moldestad og Tom Alex Hagen tok bilen til Sognsvann. Foto: Morten Uglum

Nå nettopp

Parkeringsplassene fyller seg opp. Menn, kvinner, barn og bikkjer vikler ut pulker og pikkpakk fra skibokser og bagasjerom. Alt skal med. Alle skal ut. Og nesten ingen tar T-banen i Oslo.

Lørdag morgen varslet Sporveien på Twitter at politiet ville bli tilkalt og T-banen stanset hvis folk ikke overholdt smittevernregler. På Sognsvannsbanen var det unødvendig. Avstanden mellom folk var to meter pluss. Det var rett og slett få om bord. Oslo-folk hadde tydeligvis fått med seg budskapet. Noen syklet med skiene i sekken. Noen gikk. Mange tok bilen.

Unngår «smitteland»

– Vi samkjørte. Med munnbind, understreker Eli Såstad, småtrippende og superklar for en tur inn i det grønne og hvite med vennene.

Flere av dem pleier å ta banen når de skal ut på tur. Denne helgen ble det ikke slik. Samtlige fikk med seg kaoset forrige helg, da folk stimlet seg sammen i tettpakkede T-banevogner. De fikk også med seg budskapet fra kollektivselskapene: «Helst ikke bruk oss!»

Folk syklet til og med med skiene i sekken for å komme seg ut. Foto: Morten Uglum

Kathrine Moldestad og Tom Alex Hagen på vei mot Ullevålseter, men vil unngå «smitteland». Foto: Morten Uglum

Det samme gjorde Kathrine Moldestad og Tom Alex Hagen. Da følte Hagen selv på et ubehag på Holmenkollbanen på vei hjem fra skitur der. Det var tett. Så denne helgen ble det bil til Sognsvann. Dagens tur: Nesten Ullevålseter.

– Planen er å ta skogsløypa opp til brattbakken før Ullevålseter. Der snur vi. Vi skal ikke inn i «smitteland».

Kollektivskam?

Da Aftenposten snakket med reisende på Holmenkollbanen, sa flere at de følte et ubehag ved i det hele tatt å ta T-banen. Noe i nærheten av «kollektivskam»?

– Vi føler nesten at vi gjør noe ulovlig, sier 25-åringene Sophie Moestue og Cathrine Vatne Lauvland, på vei mot Frognerseteren.

De sier de ikke ville tatt banen dersom den hadde vært stappfull. Men denne ettermiddagen er det godt med plass mellom setene.

– Vi trodde det skulle vært flere, sier venninnene, som føler sterkt for å komme seg ut i det fri med klart, fint vær og gode skiforhold.

Sophie Moestue og Cathrine Vatne Lauvland hadde enten tatt Bybil eller blitt hjemme om vognen hadde vært full. Ingen fare for det. Foto: Morten Uglum

Dro ut da det var mørkt

Motsatt vei kommer Fanny Varden Økern (18). Hun sto opp ekstra tidlig for å unngå smittefare og kaos. Klokken 8 kjørte familien henne opp til Frognerseteren. Fire timer senere sitter hun på banen etter en tur til Kikut.

Hun er også overrasket over at det ikke er flere på banen. Kanskje har de gjort oppdagelsen at Marka er stor og utfartsstedene mange. Varden Økerns teori:

– Jeg tror mange er blitt skremt bort.

– Hva hadde du gjort hvis banen hadde vært full på vei ned?

– Da hadde jeg fortsatt på ski til Midtstuen. Og så hadde jeg gått hjem til Smestad.

Det aller viktigste: Føret var OK. Turen var fin.

– Det er så befriende å komme seg ut. Tenke på andre ting. Høre på musikk. Koble av.

