Operastranden i Bjørvika har åpnet

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) holdt tale under åpningen av Operastranda i Bjørvika. Foto: Jil Yngland, NTB

Oslo får endelig sin egen bystrand i Bjørvika – Operastranden. Den 100 meter lange sandstranden og friområdet ble overrakt til kommunen fredag.

NTB

Nå nettopp

Bjørvika Utvikling, Hav Eiendom og Oslo S Utvikling står bak friområdet ved Operaen.

Utviklerne har gjort sitt for å skape et inkluderende samlingssted for både store og små. Åpningen skjer over to dager, i samarbeid med Bjørvikaforeningen.

På åpningsdagen ble den nye stranden overlevert til kommunen og byens befolkning.

Ordfører Marianne Borgen (SV), næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), Kjell Kalland fra Hav Eiendom og Sarah Khalid fra sentralt ungdomsråd deltok i seremonien.