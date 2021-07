Første tropenatt i Oslo på to år

Sommervarmen er tilbake i Sør-Norge, og natt til onsdag ble det registrert årets første tropenatt i Oslo – den første på to år.

Det er varmt i Norges hovedstad for tiden. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

17 minutter siden

– En tropenatt er ganske sjeldent, det skal mye til for at temperaturen holder seg. Er det 19.9 grader i et minutt, så regnes det ikke som en tropenatt lengre, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle til NRK.

Man bruker uttrykket tropenatt om en sommernatt der temperaturen aldri går under 20 grader. På målestasjonen på Blindern var 21 grader den laveste temperaturen natt til onsdag.

Siste registrerte tropenatt i Oslo var altså i 2019. Året før var det 15 år siden det ble registrert i hovedstaden.