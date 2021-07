Fanget gjedde med bare hendene i Akerselva

Søndag ettermiddag fanget Even Nord Rydningen en 4 kg tung gjedde i Nydalen.

Even Nord Rydningen fanget gjedden ved Gullhaug bro i Nydalen.

25. juli 2021 16:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det var søndag ettermiddag og Even Nord Rydningen var på vei opp til Frysja med sine to barn. På vei over Gullhaug bro i Nydalen fikk de øye på noe stort i vannet.

– Da så vi et skikkelig rugg som sto stille. Det så ut som en ørret, men lignet jo og litt på en hai?

Rydningen, som selv har fisket mye som barn, så da han kom nærmere at det måtte være en gjedde, eller Nordens krokodille som den også blir omtalt som.

– Dermed så jeg mitt snitt til å prøve noe nytt. Jeg klatret bortover overhenget ved broen. Jeg måtte nærme meg den lydløst.

Til slutt var Rydningen rett over beistet, som ante fred og ingen fare.

– Så gikk hendene mine rett ned og på nakken på fisken. Jeg fikk heldigvis et godt tak inn i gjellene. Jeg skjønte at her var det om å gjøre og holde godt fast.

Søndagsmiddagen var nesten i boks.

– Jeg tok livet av den ved å slå den.

Så sto han der, med en diger gjedde og to ivrige barn. Den ene spurte hvorfor faren ikke slapp fisken ut igjen.

– Det var jo et betimelig spørsmål. Men da måtte jeg forklare at noen ganger kjøper vi fisk som andre har fisket, mens i dag fanget vi den selv.

Rydningen fikk en pose fra en nærliggende kiosk og tjoret fangsten i barnevognen. Det ble ikke noe bading i Frysja, fiskertroppen dro hjem og sløyde fisken.

– Så nå blir det vel gjeddekaker, er det ikke det de lager av den?

Skal brøle for klima i fire år

Even Nord Rydningen er leder for Klimabrølet, som var en klimamarkering som fikk mye oppmerksomhet i 2019. Nå starter snart et nytt brøl, som skal gå over fire år.

– Det var gøy å se at det fortsatt kan være en stor naturrikdom i byen vår, i tiden som kommer trenger vi at den blir mer tilgjengelig, sier Rydningen.

Han mimrer tilbake til somrer da han var barn, da det var torsk å få i fjorden.

– Nå er det nesten ikke torsk igjen i fjorden. Det er trist å se hvordan fjorden er blitt fattigere, sier han.

Det var derfor ekstra stas for Rydningen å vise den fremtidige generasjonene en slik naturopplevelse med fisk.

– En stor gjedde skal man ikke spøke med

Jo Vegar Arnekleiv humret godt i telefonen da han hørte at en gjedde hadde blitt fanget med hendene i Akerselva.

Han er forsker ved NTNU og anbefaler ikke hender som fiskeredskap.

– Det tror jeg man skal være forsiktig med. En stor gjedde skal man ikke spøke med. I verste fall kan man få seg et bitt.

Arnekleiv sier gjedder trives i elver uten for mye strøm, hvor den kan jakte på andre fisker, rovdyr som den er.

Han sier varmen kan være en grunn til at gjedden har funnet veien til Akerselva.

– Gjedden liker varme vann, men om det blir for varmt søker den ofte andre vassdrag.