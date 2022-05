To MDG-politikere kjemper om å overta ordførervervet etter Marianne Borgen

I åtte har MDG latt SV få ordføreren i Oslo. Nå bør partiet selv overta den gjeve posisjonen, mener Rauand Ismail og Tom Kristian Berger. De melder seg begge til tjeneste for jobben.

SVs Marianne Borgen har båret ordførerkjedet i snart åtte år. Når hun gir seg til neste år, står det MDG-ere i kø for å overta.

I dag 07:38

Oslo MDGs nominasjonsprosess før valget neste høst er i full gang.

Tidligere denne uken ble det kjent at minst fire kandidater kjemper om å bli partiets nye toppkandidat etter Lan Marie Berg.

Nå varsler Rauand Ismail (22) og Tom Kristian Berger (37) at de begge ønsker å kjempe om å bli Oslos neste ordfører etter Marianne Borgen – og MDGs aller første ordfører i hovedstaden.

– Jeg er så glad i byen min at jeg kunne tenke meg å være ordfører, hvis partiet mitt og velgerne vil det, sier Ismail til Aftenposten. Han er bystyrerepresentant i dag, og også kjent fra NRK-serien Folkevalgt.

– Jeg brenner genuint for denne byen og folkene som bor her og drømmer om å gjøre den grønnere, kulere og bedre å bo i, sier Berger.

Han er i dag politisk rådgiver for bystyregruppen til MDG og vara til bystyret.

– Mye definisjonsmakt

Selv om MDG har vært det neste største partiet i byrådet etter Ap i to perioder, har de valgt å gi ordførervervet til SV og Marianne Borgen.

Fylkesleder i Oslo MDG Sigrid Heiberg sier partiet så langt ikke har tatt stilling til om de skal stille med en egen byrådslederkandidat og ordførerkandidat i neste valg.

Hun sier partiet har vært fornøyd med Marianne Borgen som ordfører, og derfor valgte å gå til valg på henne som ordfører i 2019.

– Men nå som hun har sagt at hun gir seg, så er det naturlig for oss å vurdere å stille med en egen kandidat. Som ordfører har en ganske mye definisjonsmakt, så det tenker jeg er spennende for oss å vurdere, sier Heiberg.

Rauand Ismail mener det er viktig at MDG nå får ordførervervet.

– Det er en del av det å befeste vår posisjon som et viktig parti i Oslo, sier han.

Tom Kristian Berger peker på at Oslo-partiet har et mål om å strekke seg mot 20 prosents oppslutning til neste valg.

– Hvis vi løftes frem som et større parti av velgerne, er det naturlig at vi får flere posisjoner, sier han.

I valget i 2019 fikk partiet en oppslutningen på 15, 3 prosent.

Mange har sett Rauand Ismail i NRK-serien om unge folkevalgte i høst. Nå håper 22-åringen å kunne bli MDGs første ordfører i Oslo.

– Vil kjempe for de som ikke har stemme

Oslo vil få en ordfører som vil si tydeligere fra om hva han mener om politiske spørsmål, enn det andre ordførere tradisjonelt har gjort, er Rauand Ismails løfte til velgerne dersom han blir ordfører.

Hjertesakene er klima og rettighetskamper.

– Det handler om kampen for rettighetene til dem som bruker illegale rusmidler. Det er kampen for alle skeive, enten det er transpersoner, ikke-binære eller andre. Og det er kampen mot rasisme og diskriminering. De unges rett til et levelig klima og miljø er også en sånn rettighetskamp, sier Ismail.

Tom Kristian Berger sier han som ordfører vil jeg jobbe knallhardt for at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie by i 2030.

– Som landskapsarkitekt er jeg også opptatt av kvalitet i byutviklingen. Arkitekturen må bli bedre og vi må få flere parker og mer vegetasjon i byens gater og torg.

Tom Kristian Berger mener det er på tide Oslo får sin første homofile ordfører.

Vil bli Oslos første homofile ordfører

Både Tom Kristian Berger og Rauand Ismail er homofile.

Berger mener det er viktig at Oslo får sin første homofile ordfører.

– Jeg ønsker å bidra til mangfold og en rausere by. Jeg vil stå i bresjen mot rasisme og homofobi, sier han.

Rauand Ismail har en annen innfallsvinkel:

– Jeg tenker at uansett legning ordføreren i Oslo har, så tror jeg man kan kjempe mange viktige kamper på vegne av marginaliserte grupper i samfunnet eller grupper som er blitt urettferdig behandlet i samfunnet vårt. Jeg er først og fremst opptatt av at jeg har en politisk erfaring og engasjement som er viktig i den rollen, sier han.

Storbyforelsket småbygutt

Rauand Ismail er født i Tyskland og kom til Norge som seksåring. Familiens hans er kurdiske flyktninger fra Irak. Han forteller at han kommer fra en engasjert familie og er oppvokst med politiske debatter rundt middagsbordet.

– Mamma stilte til valg i Irak for et knøttlite øko-feministisk parti som ikke kom over sperregrensen, så eplet faller jo ikke langt fra stammen, humrer han.

I dag bor han på Rodeløkka. Studiene i filosofi og idéhistorie ble satt på pause da politikk raskt ble en fulltidsjobb.

Tom Kristian Berger kaller seg «småbygutten fra Elverum som forelsket seg i storbyen».

37-åringen er utdannet landskapsarkitekt og bor i Bjørvika med mann og hund.