Senterpartiet sier nei til Fornebubanen – nå bestemmer Ap, SV og Rødt banens skjebne

Senterpartiets bystyregruppe har bestemt seg for å si nei Oslopakke 3-avtalen om Fornebubanen. Nå bestemmer Ap, SV og Rødt banens skjebne.

Morten Edvardsen (Sp) vil stemme nei til Oslopakke 3-avtalen i bystyret.

28. mai 2022 15:04 Sist oppdatert nå nettopp

Senterpartiets nei betyr at om AP, SV og Rødt gjør det samme, så er det flertall i Oslo bystyre for å stoppe byggingen av Fornebubanen.

– Vi er ikke prinsipielt imot Fornebubanen. Men slik som saken er nå, så kan vi ikke si ja til det. Vi gikk til valg på lavere bompenger. Nå vil de øke dramatisk, sier Sps gruppeleder Morten Edvardsen til Aftenposten.

Edvardsen er Sps eneste representant i Oslo bystyre. Om han hadde stemt ja, ville det skapt flertall for Fornebubanen sammen med MDG, Høyre, Venstre og KRF.

Mandag skal Oslo Ap og Oslo SV ta stilling til om de vil skrote eller bygge banen. Det er knyttet stor usikkerhet til hva de to partiene vil bestemme seg for. Oslo Rødt har heller ikke bestemt seg endelig for hva de ønsker.

– En vanskelig sak

Edvardsen sier at Sp har brukt mye tid på å diskutere saken.

– Det er en vanskelig sak, men vi er enstemmige. Så konklusjonen var klar nok.

Han viser til at også å stoppe prosjektet vil koste mye penger, men to ting ble avgjørende for at det til slutt landet på et nei.

– Det ene er at kostnadene er så høy. Historisk sett er det ikke noen grunn til å tro at de stopper der de er nå. Jeg vil mene at det er ute av kontroll. For det andre ønsker vi ikke den store bompengeøkningen.

Fakta Fornebubanen Fornebubanen er en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu.

Banen vil bli cirka 8 km og skal ha seks underjordiske stasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen planlegges banen påkoblet til eksisterende T-banenett.

Banen skulle etter planen stå ferdig i 2027, men vil nå trolig ikke bli ferdig før i juni 2029, ble det varslet om i starten av april.

Det ble samtidig varslet om nye milliardoverskridelser. Kostnadene har økt fra 18,5 milliarder til 23, 3 milliarder. Men fremtidig pris- og lønnsvekst er ikke regnet inn, og sluttsummen er ventet å bli langt høyere.

Oslo og Viken har i Oslopakke 3-samarbeidet blitt en enige om å finansiere banen ved å øke bompengene med 40 prosent og legge planene om en ny stasjon på Majorstuen på is.

Avtalen må godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken innen 1. juli. (Kilde: Oslo kommune) Vis mer

Har aldri vært så populær

Edvardsen forteller at han aldri har vært så populær siden han kom inn i bystyret som den siste uken.

Telefonen har ringt i ett for mannen som altså kunne vippet avgjørelsen om Fornebubanen til at den skal bygges.

– Vi tar ansvaret vårt på aller største alvor og er veldig klar over at vi har fått den rollen i bystyret. Hvis SV og AP nå lander på nei, da avgjør vi i bystyret.

Fredag tok MDGs Eivind Trædal og Venstres Marit Kristine Vea til orde i Aftenposten for at det er E18-prosjektet som burde ryke, og ikke Fornebubanen.

– Det vil være et utrolig stort nederlag for kollektivsatsingen i byen om E18 utvides mens Fornebubanen skroter, sier Trædal lørdag.

Til SPs nei svarer han:

– Her må vi stadig avvente Ap og SVs vurdering av saken.

Også Chaudhry sier nei

Men om det egentlig finnes et alternativt flertall for å bygge Fornebubanen, er ikke helt avklart.

Rødt sier de ikke ønsker å konkludere før byrådet har lagt frem en sak og de får sett de faglig argumentene.

Bystyret har også enda ensom representant, som kunne vært med på å sikre flertall for banen: Danny Chaudhry i Chaudhrys gruppe.

Chaudhry sier til Aftenposten at han vil stemme nei til banen på grunn av budsjettoverskridelsene.

Lokalpolitiker: – Byrådet får heller ryke

Hva som skjer med byrådet om Ap og SV bestemmer seg for å skrote Oslopakke 3-avtalen, og dermed Fornebubanen, er ikke kjent.

Men fredag uttalte Dag Sjøberg, som sitter i bydelsutvalget for MDG i bydel Nordstrand, at det burde få konsekvenser.

– Jeg synes da man må finne et nytt flertall. Da får heller byrådet ryke. Vi kan kompromisse på mange ting, men ikke på denne saken her. Fornebubanen kan ikke ofres for byrådssamarbeid, sa han til Aftenposten fredag.

Han understrekte at dette er hans eget syn og at saken ikke har vært diskutert i partiet, men at andre i Oslo-partiet har uttrykt det samme.