Oslo AP sier ja til nytt skoleopptak for videregående

Partiet vil bort fra fritt karakterbasert opptak. – Vi har skapt historie, sier utdanningspolitisk talsperson Ubah Aden.

Aps utdanningspolitiske talsperson Ubah Aden mener en ny modell for inntak til videregående skole kan jevne ut forskjeller.

26. mars 2022 16:40 Sist oppdatert nå nettopp

Et stort flertall i representantskapet i Oslo Ap stemte lørdag for å innføre en ny inntaksmodell for videregående skole i Oslo.

Partiet ønsker å gå bort fra dagens modell med fritt karakterbasert opptak og gå inn for en ny «blandingsmodell». Der blir halvparten av elevene tatt inn fordi de har best karakterer. Resten av plassene fordeles mellom elever med ulikt karakternivå.

Mindre forskjeller

Målet er mindre karakterdelte skoler.

– Vi har skapt historie, sier utdanningspolitisk talsperson i Oslo Ap, Ubah Aden til Aftenposten.

– Den nye modellen vil gjøre det mulig for flere elever å velge skolen de ønsker seg.

Aden mener Aps modell vil gjøre at elevenes sosioøkonomiske bakgrunn og bosted får mindre å si hvilken skole de kommer inn på.

Hun mener at det rene karakterbaserte systemet har ført til økte forskjeller i samfunnet.

Foss videregående skole i Oslo har lenge vært en av skolene i hovedstaden der det har vært vanskeligst å komme inn.

Venter på SV og MDG

Oslo Ap har valgt å kalle den nye modellen for "mulighetsmodellen". De borgerlige partiene har på sin side rast mot forslaget.

Om det blir flertall i bystyret for en ny modell er fremdeles ikke klart. Oslo SV skal bestemme seg tirsdag. Der har fylkesstyret også innstilt på den nye modellen. MDG skal ta avgjørelsen 19. Mai. Der er de fortsatt usikre.

Høyre og Venstre gikk denne uken ut og oppfordret MDG til å bytte side og bli med å sikre fortsatt fritt karakterbasert skolevalg.

Dersom en ny modell blir innført, vil den tidligst få betydning for de som skal søke seg til videregående høsten 2023.