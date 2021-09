37-bussen har hatt midlertidig trasé i 10 år. Nå er ruten lagt om – igjen.

En av Oslos mest brukte busslinjer har mistet flere holdeplasser i sentrum. Slik vil det være i flere år fremover, sier Ruter.

Både store og små, høy som lav, reiser med 37-bussen. I 2013 brukte daværende Venstre-leder Trine Skei Grande (bildet) den til og fra borgerlige regjeringsforhandlinger i Nydalen.

37-bussen går fra Helsfyr til Nydalen, via Oslo sentrum. Den går hele døgnet gjennom. I de travleste periodene kommer bussene omtrent kontinuerlig.

Etter bomben i regjeringskvartalet i 2011 ble traseen til 37-bussen lagt om. Akersgata ble stengt for trafikk. Slik har det vært siden.

Men et tiår til tross, Ruter omtaler stadig traseen som midlertidig. I teorien blir det mulig å ta i bruk den gamle traseen igjen når Regjeringskvartalet står ferdig, selv om det ikke er avklart om det også vil bli tillatt i praksis.

Men i mellomtiden gir byggearbeidene i kvartalet trøbbel for en av byens mest brukte busslinjer.

For en uke siden forsvant tre holdeplasser i sentrum:

Østgående retning (mot Helsfyr) stopper ikke lenger på Stortorvet og Jernbanetorget. I stedet har den fått stopp på de mindre sentrale stedene St. Olavs plass og Hammersborggata.

Vestgående buss (mot Nydalen) stopper ikke lenger ved Arne Garborgs plass. I stedet er Keysers gate ny holdeplass.

To pluss to års omlegging

«Endringen skjer på grunn av arbeidet med nytt Regjeringskvartal», skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen i en e-post.

Regjeringskvartal-prosjektet skal blant annet grave seg dypt ned i bakken for å legge Ring 1 dypere enn i dag av sikkerhetsårsaker. Dette blir et av landets dyreste veiprosjekter pr. meter. Kostnaden for 560 meter er på 2,1 milliarder kroner, slik VG tidligere har omtalt.

Endringene for 37-bussen er ikke permanente. Men de er langvarige. I første omgang i to år på grunn av bygging i regjeringskvartalet, deretter to nye år på grunn av arbeidene på Ring 1, bekrefter Ruter.

Nye omlegginger i vente

For to år siden sluttet 37-bussen å stanse på Jernbanetorget i begge retninger, til manges reisendes forargelse. Forklaring: graving i Storgata. Så fikk den holdeplassene tilbake. Først østgående, så vestgående. Nå er østgående forsvunnet – igjen.

«Vi jobber på spreng for å finne en mer tilfredsstillende løsning for holdeplasser rundt Jernbanetorget og må få komme tilbake med mer info om dette etter hvert», skriver Johansen i Ruter.

Han varsler samtidig flere omlegginger i årene fremover:

«Det vil i årene som kommer være et kontinuerlig behov for å tilpasse kjøreruten avhengig av hvilke gater som er tilgjengelige.»