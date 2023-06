Sier nei til Norges høyeste

Slik vil Bane Nors planlagte høyhus på Oslo S se ut fra Slottsplassen.

Bane Nor vil bygge et 135 meter høyt tårn på Oslo S. Svaret fra Plan- og bygningsetaten er krystallklart. Vis mer

– Vi snakker om Norges største knutepunkt. Det er her vi må bygge høyt for at flest mulig skal kunne reise kollektivt.

Dette var argumentet til Bane Nors prosjektleder Ellen Haug da hun presenterte planene for nye Oslo S i februar.