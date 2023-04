Kraftig brann i bygård på Grünerløkka i Oslo

Det brenner kraftig i en gammel bygård på nedre Grünerløkka i Oslo. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen.

Nødetatene er på stedet.

14.04.2023 20:27 Oppdatert 14.04.2023 20:45

Opplysninger fra Brann- og redningsetaten tyder på at det brenner i et ventilasjonsanlegg i en restaurant. Det skal være mye røyk på stedet, og brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen.

De mangler også oversikt over brannens omfang pr. nå, men røykdykking er startet.

Bygården som brenner er fra 1890. Det er derfor et stort potensiale for at brannen kan spre seg videre, melder politiet.

Nedre del av Trondheimsveien er sperret som følge av brannen.