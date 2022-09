Politiet: Tilstanden er kritisk for de to knivskadede på Furuset i Oslo

Politiet undersøker om to knivhendelser ved Furuset henger sammen.

Politiet sperret av et område rundt det som skal være åstedet for knivstikking på Furuset.

5. sep. 2022 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

To personer er kritisk skadet etter knivstikking på Furuset. Det opplyser innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB like før klokken 19 mandag kveld.

– Det siste jeg har på status på disse er at tilstanden pr. nå skal være kritisk, sier han.

Først kom det melding om at en person var kjørt til sykehus etter knivstikking på Furuset T-banestasjon.

– Vi avhører vitner, vi har noe å gå på, men det kan vi ikke gå ut med enda, sier innsatsleder fra politiet ved stedet, sa Jørundland.

Tre alvorlige knivhendelser mandag ettermiddag

Mandag ettermiddag skjedde det tre alvorlige knivhenelser i Oslo øst.

En ung mann ble knivstukket utenfor Furuset senter. Politiet fikk melding om hendelsen 16.42. Mannens tilstand er kritisk.

Enda en ung mann hadde fått stikkskader i en leilighet på Furuset. Meldingen om dette kom inn 17.12. Mannens tilstand er kritisk.

På Tveita senter var det en truende knivepisode rundt klokken 16 mellom to grupperinger.

Ingen pågripelser

Aftenposten har snakket med et vitne som sier de hørte bråk ved innsiden av stasjonen før de så en gutt kom løpende.

Gutten skal ifølge vitner blødd kraftig fra lyskene, armene og flere steder. Han skal så ha blitt lagt i stabilt sideleie på stedet.

Politiet har i ettertid meldt at det var en ung mann.

Senere meldte politiet at nok en person på Furuset hadde knivskader.

«Vi er i kontakt med en annen person i en leilighet på Furuset som også har det som fremstår som knivskader. Han kjøres til sykehus. Vi jobber med å avklare hvorvidt disse to sakene har en sammenheng, men foreløpige undersøkelser styrker den teorien», skrev politiet på Twitter.

Politiet undersøkte en T-banevogn som kjørte fra stedet like etter voldshendelsen, men denne fikk kort tid etterpå kjøre videre fra Lindeberg videre mot Oslo sentrum. Politiet er ved Furuset senter med store ressurser.

Politiet har sperret av flere områder utenfor T-banestasjonen og avhører en lang rekke personer ved stedet.

Det er foreløpig ikke meldt om noen pågripelser.

Ingen er pågrepet for voldshendelsene, og politiet er på de to åstedene med store styrker, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

– Den innledende etterforskningen tyder på at de to skadde har en tilknytning til hverandre og at de to sakene har en sammenheng, men nøyaktig på hvilken måte er noe etterforskningen vil forsøke å belyse, sier han.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvorvidt politiet har kontroll på gjerningsvåpen.