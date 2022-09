B-gjengens tidligere leder mener unge rekrutteres lettere nå enn før: – Noen regler er brutt

Ghulam Abbas skulle snakke på Furuset om sin fortid som gjengleder. Så skjedde det en knivstikking like ved.

Ghulam Abbas og Kjetil Østli på Furuset bibliotek. De snakker om boken de har skrevet.

Tidligere gjengleder Ghulam Abbas skulle mandag kveld snakke om sin nye bok på Furuset bibliotek. Ikke lenge før han skulle på scenen, skjedde det en alvorlig knivstikking like i nærheten. Like etter kom meldingen om at nok en person var knivstukket på Furuset.

To unge menn er kritisk skadet, ifølge politiet. Abbas mener de i større grad klarte å skjerme unge folk fra alvorlig kriminalitet før i tiden.

– Det har skjedd en endring med tanke på rekruttering. Jeg føler det er noen regler som er brutt, som vi var flinke til å opprettholde. Selv om vi ikke var de beste menneskene, så var vi flinke til å sende de unge hjem når vi så dem rundt i området. På den måten klarte vi i hvert fall å holde et skille slik at de ikke ble involvert i alvorlig kriminalitet, sier Abbas

Han mener det er flere åpne dører å bennytte seg av i dag.

– Det er lettere å tjene penger, å få innpass. Det handler egentlig bare om fellesskap og vennskap.

Det var litt før klokken 17 mandag at politiet i Oslo fikk meldinger om en alvorlig knivstikking ved T-banestoppet på Furuset.

Kort tid etterpå kom en ny melding om knivstikking. Politiet jobber med å finne ut om de to sakene har en sammenheng med hverandre.

Etterspør forebygging

Abbas sier hendelsene er uheldig. Han forklarer at det ikke har vært den typer episoder på Furuset på lang tid, men at man samtidig må være forberedt på at det kan skje.

– Det er viktig å gjøre noe med problemstillingen. Det er viktig å tenke forebyggende, sier Abbas.

Boken han skulle promotere på biblioteket handler om livet til Abbas. Den er skrevet sammen med forfatter Kjetil Østli.

Østli ble møtt av politi og stengte veier før arrangementet.

Boken omtaler Abbas’ fortid som gjengleder, samt tiden i fengsel. Han kommer med sine tanker om hva som skal til for å holde folk unna kriminalitet.

Han forteller Aftenposten at det er helt avgjørende at man får bedre forebyggende arbeid.

– Jeg tenker at forebyggende arbeid må starte tidlig. Vi er for sent ute. Vi begynner å snakke om det når det skjer hendelser, mens ellers er det stille, for da tenker man at det er i orden. Men det er jo som regel ikke det. Man må være på fra tidlig av.