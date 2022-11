Aktivistene var «nødt til å bli ulydige». Denne gangen sto skulpturene i Frognerparken for tur.

Før aksjonen i Frognerparken var avsluttet, var miljøaktivistene i gang med å planlegge den neste.

Aktivister fra miljøorganisasjonen Stopp oljeletinga tilgriser skulpturene i Frognerparken med maling.

18. nov. 2022 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste tiden har Klimaaktivister i Norge og i verden aksjonert for å få oppmerksomhet rundt klimautfordringene vi står ovenfor. I Norge har miljøorganisasjonen Stopp oljeletinga stått bak flere aksjoner.

Fredag ble et nytt kunstverk offer for protestene. Denne gangen har aktivistene tilgriset Monolitten i Frognerparken og skulpturene som er plassert rundt med oransje maling. I en pressemelding skriver Stopp oljeletinga at de var «nødt til å bli ulydige».

– Målet med å gjøre dette er at vi må ha en ærlig samtale om Norge sin rolle når det kommer til global oppvarming. Vi prøver alle kreative måter for å tvinge debatten opp og frem, sier Astrid Rem.

Hun uttalte seg på vegne av representantene i organisasjonen mens aksjonen fortsatt pågikk. Hun understrekte at det ble brukt vannbasert maling som kan fjernes.

– De kommer til å stå der helt til politiet kommer, sa hun.

Til slutt sa hun at de allerede planlegger andre aksjoner i nær fremtid.

Like etterpå var politiet i gang med å fjerne raksjonister fra Stopp oljeletinga, som hadde griset til Monolitten i Vigelandsanlegget.

Limte fast hendene

Bølgen startet tidligere i høst, da kjente verk fra blant annet Vincent Van Gogh og Franscicsco Goya for lignende angrep i Roma, Madrid og London.

Nasjonalmuseet i Oslo var raske med å øke sikkerheten, i frykt for at protestene skulle spre seg til Norge. Kort dit etter ble aksjonister fra Stopp oljeletingen pågrepet inne på museet. To av dem hadde forsøkt å lime seg fast til Munchs maleri «Skrik», mens den tredje skal ha filmet og tatt bilder. Tre kvinnelige studenter ble deretter siktet for grovt skadeverk.

I etterkant av dette sa Astrid Rem at hensikten ikke var å skade maleriene, men å få større oppmerksomhet rundt aksjonene.

Stanset trafikken

Onsdag publiserte Stopp oljeletinga en annen pressemelding, hvor de oppfordret personer i Trondheim til å «kreve endring ved å lage kø igjen onsdag morgen». De skrev videre at det «ikke lenger er tid til å kun stå på torget og holde appeller».

Samme dag publiserte de en video på sin Instagram, som skal være demonstranter bli «slepet» vekk fra en bilvei i Trondheim, etter å ha sperret for trafikken.

I hver pressemelding miljøorganisasjonen har publisert, oppfordrer de regjeringen til følgende:

1. Erklære umiddelbar stans i all videre leting etter olje på norsk sokkel.

2. Legge frem en konkret plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

Tidligere i høst ble Vincent Van Goghs maleriet «Såmannen» tilgriset ertesuppe på en utstilling i Roma. På Prado-museet i Madrid ble to aktivister pågrepet etter å ha limt hendene sine fast til Franscicsco Goya-malerier. I midten av Oktober Gogh-verket «Solsikker» forsøkt tilgriset med tomatsuppe i Storbritannias nasjonalgalleri på Trafalgar Square i London.