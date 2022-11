Ny ørretrekord i Marka: Tok kjempefisk i populært badevann

Kroken var nesten rettet ut, og håven knakk. Les hvordan Harald Warberg fikk sitt livs fisk i en av Oslomarkas mest besøkte innsjøer.

Harald Warberg har fisket tunfisk, barracuda og storgjedde. Men sitt livs fiskeopplevelse fikk han i Øyungen i Nordmarka.

3. nov. 2022 08:55 Sist oppdatert 18 minutter siden

– Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så hva som kom svømmende opp fra dypet. Det hele var ganske uvirkelig. Aldri i mine villeste fantasier hadde jeg trodd at det var mulig å få så stor fisk der oppe, forteller Harald Warberg.

Forrige helg knuste han trolig ørretrekorden i Nordmarka med langt over kiloen. Det er i hvert fall den største ørreten Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) kjenner til som er tatt på stang i nyere tid.

15. oktober ruslet 58-åringen opp til Øyungen, et av Nordmarkas mest populære badevann, kun 30 minutters gange fra bussholdeplass og utfartsparkering i Maridalen.

«Skitt fiske» og erfaring

Warberg møtte flere turgåere på vei opp. To unge par spør om det er noe særlig fisk å få.

– Jeg forteller at jeg av og til kan få noen abborer og kanskje en og annen ørret innimellom. Men at turen er det beste, og roen man ofte finner ved å komme seg inn i Marka. De ønsker meg «skitt fiske» og god tur. Og som den litt overtroiske sportsfisker var jeg godt fornøyd med det, forteller Warberg.

Han hadde kun en vekt som gikk til fem kilo med seg. Men hjemme ble ørreten veid til 8,9 kilo. Øyungen-ørreten er trolig den største tatt på stang i Oslomarka i nyere tid. Til høyre ses deler av markdraget som lokket fisken til å bite på.

Men han tror ikke det bare var magien som gjorde at denne fiskehistorien vil bli gjenfortalt i årene fremover.

– Jeg tror nok at erfaringen min var avgjørende. Jeg kjørte fisken hardt, men det var helt bevisst, forteller Warberg.

Fisken kunne nemlig fort havnet blant nedfallstrær ved bredden. Han brukte kun rundt ti minutter på å kjøre fisken før den lå ved båtripa.

Knakk håven

Men det gikk nesten helt galt da fisken skulle om bord.

– Halvveis opp og mot ripa skjer det unngåelige. Håven knekker i to som en fyrstikk, og jeg står kun igjen med håndtaket i hånden. Jeg bøyer meg fort over ripa og får tak i selve rammen på håven. Så får jeg løftet både håv og fisk opp i båten med begge hender.

Da ser fiskeren at kroken nesten er rettet ut, og det går opp for ham hvor stor og tung fisken er. Tidligere har man regnet ørretrekorden på stang i Marka for å være en fisk tatt på 6,8 kilo i Bjørnsjøen litt lenger nord.

– Jeg har hatt en følelse av at det er stor fisk i Øyungen. Men ikke en så stor en. Dette er klart mitt livs drømmefisk, sier Warberg.

I magen på gigantørreten var det en fisk med en størrelse de fleste markafiskere hadde vært fornøyd med. Den 25 centimeter lange, ufordøyde siken kan være en viktig forklaring på hvorfor Øyungen-ørreten ble så feit.

Fiskeren har kun med seg en vekt som går opp til fem kilo, men vel hjemme veier han ørretkubben til 8,9 kilo.

– Hadde jeg satt den ut igjen, ville neppe noen ha trodd på meg. Noen tror dette kanskje er en konspirasjon, men jeg juger aldri.

Og så til det mange ønsker å vite. Hva tok Warberg monsterfisken på?

– Markdrag. Det er et 1,2 meter langt drag med virvler og fire skimrende skjeer som spinner rundt. 30–35 centimeter bak disse hadde jeg en stor krok agnet med to-tre mark, forteller storfiskeren.

Hunden Casanova var eneste vitne da Harald Warberg tok sitt livs fisk i Øyungen. De rodde markdrag i en båt som lånes ut gratis til medlemmer av Norges jeger og fiskerforbund.