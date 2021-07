Ruseløkkveien - fra bortgjemt bakgate til hovedrute for fotgjengere?

Ikke så mange kjenner denne veistumpen Den er ikke spesielt fristende for fotgjengere Men faktisk kan den bli en av Oslos mest brukte ruter for gående

De vil gjøre 750 meter sentral gate i Oslo bilfri. Nei, det er ikke et forslag fra MDG. Men fra helkommersielle Storebrand eiendom.

Ruseløkkveien ... De fleste har trolig problemer med å tegne den inn på kartet.

Men da arkitekt Christine Grape jobbet med å tegne om det store forretningsbygget bakerst på Aker brygge, fikk hun en aha-opplevelse: Veien som bokstavelig talt møter veggen i denne bygningen leder faktisk direkte til Nationaltheatret stasjon.

– Det er jo egentlig en veldig viktig akse i byen, fastslår hun.

Samtidig innså arkitekten at aksen ikke er lett å få øye på. Hun fant også snart ut at strekningen vil kunne bli ekstremt mye viktigere i fremtiden.

Det er ikke helt opplagt at det er inn hit fotgjengerne skal legge veien hvis de skal fra Filipstad til Nationaltheatret. Foto: Hilde Lundgaard

Masse mennesker – snart

For i enden av veien og aksen skal Filipstad, med rundt 1000 arbeidsplasser og 3000 boliger vokse frem. Den nærmeste stasjonen til den nye bydel vil være, nettopp, Nationaltheatret.

– Så begynte vi å se på hvor mye som faktisk skal skje i området, sier Grape og ramser opp: Nye Ruseløkka skole åpner i august, Nasjonalmuseet er i ferd med å bli ferdig, det enorme senteret VIA, som erstatter House of Oslo, står snart klart mens gamle Oslo Ingeniørhøyskole blir i høst til Vika videregående skole.

Med andre ord: Mange flere mennesker vil bevege seg i og rundt Ruseløkkveien.

– Folkestrømmen vil endre seg, og vi mener at å gjøre gaten helt bilfri vil være en styrke både for nabolaget og hele byens befolkning, sier Grape.

Deler av strekningen er bilfri allerede. Lengst nord ligger den bilfrie Vikaterrassen, og det er flere gatetun i boligområdene sørover. Men de henger ikke sammen.

Godt for byen – og kundene

Grape kontaktet eieren av bygningene de jobbet med på Filipstad, Storebrand eiendom. De eier flere bygninger langs hele strekningen, og tente raskt på den bilfrie ideen. Det var de, ikke kommunen, som for snart fem år siden tok initiativ til å gjøre Vikaterrassen bilfri. De var klare for mer.

– Vi mente den gang det var et godt grep for byen, og dermed også for oss, sier forvaltningsdirektør i Storebrand eiendom Dag Tønder, og tilføyer:

– Hvis vi skal ha fornøyde leietagere må vi ha gode omgivelser. Hvis det også betyr god byutvikling, er ingen ting bedre.

Et sted å sitte – gratis

Eiendomsgiganten tok ballen og engasjerte Grape Architects med støtte fra So-La landskap og NSW Arkitektur til å lage en mulighetsstudie. De har sett på alt som gjør strøket bra i dag, fra småbutikker til aktive beboere, mange skoleelever og flere fine parker og byrom. Og på alt som kan skape mer liv og gjøre uteområdene enda bedre å både gå og oppholde seg i.

– Først må vi få bort biltrafikken, sier Grape, som har merket seg at FAU på Ruseløkka skole har kjempet lenge for å få bort bilene rundt skolen.

I dag – byggeplass for det nye megasenteret VIA. Foto: Hans O. Torgersen

I morgen – kanskje gågate og en bilflri forlengelse av skolegården til Ruseløkka skole tvers over gaten. Foto: Hilde Lundgaard

Så kan fortauene gjøres bredere. Det kan lages små torg, møteplasser og «shared spaces» der flere aktiviteter, som ballspill og en pause på en benk lever side om side.

– Beplantning, flere sittemøbler, mer boltreplass for folk, oppsummerer hun og peker på at sitteplasser der man ikke trenger å kjøpe noe er en stor mangelvare i byen.

Hun er også opptatt av at et løft for gaten ikke må føre til at leieprisene skrus opp og den lokale blomsterbutikken og skomakeren blir presset ut.

– Det må bli en berikelse for alle, og de særegne kvalitetene må bevares og dyrkes.

Det finnes allerede fine gatemiljøer i Ruseløkkveien. De må bevares og dyrkes frem også når de blir bilfrie, mener de som står bak planen. Foto: Hilde Lundgaard

Uansett hvordan det går med planen videre, har Storebrand allerede bestemt seg for å åpne opp det som burde vært «portalen» inn til Aker brygge og Filipstad fra «baksiden».

Det som i dag er et «lokk» mellom to eksisterende bygninger skal rives og bli til en grønn, åpen gate ned mot sjøen.

– Skal folk bruke et gateløp må de inviteres inn. I dag ser de jo ikke hvor de havner, sier Dag Tønder, som håper på en tilsvarende effekt i retning sentrum.

I dag reiser det seg et «lokk» mellom bygningene Foto: OLAF KON PLanen er å åpne opp inngangen til Filipstad Foto: OLAF KON

Begeistret byråd

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), mener forslaget er «kjempespennende» og innrømmer at også hun fikk en aha-opplevelse da hun så den mulige fotgjengeraksen.

– Uansett er det veldig gøy at private aktører ser det positive i å skape gode byrom og tar initiativ til flere bilfrie gater. At de ser at det som er bra for myke trafikanter også er bra for deres eiendommer.

Hun understreker at fagetatene i kommunen må vurdere detaljene i mulighetsstudien, men tror ikke det er så store grep som må til.

– Hvordan kan kommunen bidra?

– Vi må se på hvilke p-plasser som eventuelt må fjernes og konsekvensene for de bitene som ikke er bilfrie. Eventuelle bevilgninger må vi komme tilbake til.